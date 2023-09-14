"Ремонт буде дорожчим, ніж побудувати наново": у ВМС про уражені в Криму кораблі (відео)

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук вважає риторику росіян щодо відновлення згорілих у Севастополі кораблів лише "пропагандою".

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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що відновлення пошкоджених у Севастополі кораблів можливе, але не виправдане, бо коштуватиме дорожче, ніж будівництво нових. А спроби сховати вцілілі судна не можуть убезпечити їх від майбутніх потенційних атак. Про це речник ВМС ЗСУ розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"Оця риторика щодо відновлення крім посмішки у фахівців нічого не викликає. ВДК [великий десантний корабель] це досить стара одинця. Його ремонт буде коштувати дорожче ніж побудувати корабель наново, враховуючи те, в якому стані він вже знаходився. Відновлення немає сенсу. Вся ця риторика – це лише пропаганда", — зауважив Плетенчук.

Ефір Радіо Свобода.Ранок від 14 вересня 2023 року

Дмитро Плетенчук не виключає, що Росія може спробувати сховати свої вцілілі кораблі, щоб захистити їх від атак ЗСУ, але, на думку речника, це не дасть бажаних результатів.

"Корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія", – пояснив речник ВМС.

Також, за словами Плетенчука, росіяни можуть опинитися в такій ситуації, коли єдиним логістичним коридором для постачання військових ресурсів на південь України стануть морські шляхи.

"Для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", – додав Плетенчук.

Удар по судноремонтному заводу в Севастополі – що відомо

У ніч з 12 на 13 вересня ВСУ поцілила крилатими ракетами по судноремонтному заводу імені Серго Орджонікідзе в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Внаслідок ракетної атаки також було пошкоджено й сам завод, тому наразі росіянам ніде ремонтувати свої ушкоджені кораблі.

Але у Міноборони РФ заявили, що збираються відновити згорілий ВДК "Минск" і повернути до складу флотів для продовження бойової служби.

Нагадаємо, що дані про цілі збирали місцеві партизани протягом тижня, що забезпечити успіх запланованої атаки ЗСУ.

Також Фокус розповідав що змінила атака на кораблі у Севастополі.