"Дуже вагомо": Зеленський відреагував на знищення С-400 "Тріумф" у Криму (відео)

Український лідер похвалив СБУ і ВМС за успішну операцію на окупованому росіянами півострові. За словами президента, це був "тріумф".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення російської системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на території окупованого Кримського півострова. Відповідне звернення було опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента 14 вересня.

Український лідер висловив подяку за роботу всьому складу Служби безпеки України та Військово-Морських сил.

"Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф — знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто бореться заради України! І дякую всім, хто допомагає!" — сказав Володимир Зеленський.

Знищення С-400 "Тріумф" у Криму: що відомо

Нагадаємо, 14 вересня неподалік Євпаторії СБУ та ВМС провели успішну спецоперацію, знищивши дорогий комплекс протиповітряної оборони "Тріумф", який належав окупантам.

Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що по установці ППО С-400 "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів було завдано удару. У мережі також з'явилося відповідне відео.

ЗМІ також показали супутникові знімки з Кримського півострова, які підтверджують знищення російської системи ППО С-400 у районі Євпаторії.