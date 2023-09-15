ППО Росії в окупованому Криму не може впоратися з атаками ЗСУ, — ISW

За словами аналітиків, Сили оборони України завдали удару по радару й антенам ЗРК С-400 за допомогою БПЛА. Після цього пускові установки були знищені ракетами "Нептун".

У російських військ, судячи з усього, проблеми з ППО в окупованому Криму. Про це свідчить удар Сили оборони України по комплексу С-400 "Тріумф", заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 14 вересня йдеться про те, що СБУ і ВМС України змогли провести операцію, під час якої під Євпаторією було знищено комплекс С-400 "Тріумф" ЗС РФ. Так, було завдано удару по радару й антенам системи за допомогою БПЛА. Після цього пускові установки було знищено ракетами "Нептун".

Аналітики заявили, що на місці вибуху недалеко від Євпаторії, судячи з геолокаційних даних, ЗС РФ дійсно розміщували батарею С-400.

Експерти заявили, що цей удар свідчить про те, що війська РФ були не готові до перехоплення ракет за допомогою своїх систем ППО.

Що таке комплекс С-400

С-400 "Тріумф" — це російський зенітний ракетний комплекс, який може вражати цілі на середній і великій дальності. ЗС РФ активно використовують цей ЗРК під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що в мережі показали супутникові знімки місця удару ЗСУ по системі С-400 ЗС РФ. На опублікованих кадрах можна побачити велику згорілу пляму, що, за твердженням журналістів, є підтвердженням знищення системи ППО противника.

Також журналісти розповіли, у чому було завдання операції зі знищення С-400 "Тріумф" у Євпаторії. Вибухи лунали в районі села Затишне Сакського району, де розміщена військова частина №85683.