ЗСУ ліквідували вже другого командира елітного полку ПДВ РФ, — росЗМІ (фото)

На момент смерті ліквідованому російському офіцеру Василю Попову було 38 років. Його підрозділ проводить контратаки проти ЗСУ на кордоні Запорізької та Донецької областей України.

В Україні було ліквідовано вже другого командира 247-го полку ПДВ ЗС РФ Василя Попова. Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

За словами журналістів, уперше про смерть Попова повідомив автор пропагандистського Telegram-каналу "Тринадцатый" Єгор Гузенко. Так, 10 вересня він опублікував відповідний аудіозапис. За його словами, Попов став командиром нещодавно.

Потім у групі "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр" у соціальній мережі "ВКонтакте" також повідомили про загибель Попова. Автор поста повідомив, що раніше ліквідований офіцер обіймав посади командира роти і начальника штабу батальйону. Передбачається, що йдеться про 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде.

Василь Попов у центрі Фото: «С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр»/ ВКонтакте

Журналісти зазначили, що Василю Вікторовичу Попову на момент смерті було 38 років. Він був другим командиром підрозділу, який був ліквідований в Україні. Так, перший командир 247-го полку ПДВ, полковник Костянтин Зізевський, загинув у перші дні повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у звіті від 14 вересня підтвердили загибель Попова. Вони припустили, що він у серпні або вересні змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку.

За словами експертів, підрозділи 247-го полку діють у районі кордону Донецько-Запорізької області. Це відносно елітні сили, які проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту. Смерть Попова, як передбачається, послабить підрозділ.

Нагадаємо, що 13 вересня стало відомо, що в районі Лиману 66 бригада ЗСУ знищила техніку РФ. Аеророзвідники зафіксували ворожий об'єкт, який намагалися заховати серед густої рослинності, і ліквідували його.

Також 11 вересня повідомлялося, що бійці УДА зафіксували російську БМП і одразу знищили FPV-дроном. Бійці запустили ударний безпілотник і ліквідували російську БМП, яку зафіксували на дорозі.