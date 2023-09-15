Справа "непроста": в Кремлі прокоментували стан розслідування смерті Пригожина

Слідчий комітет РФ майже місяць не оприлюднює офіційні версії загибелі власника ПВК "Вагнер". При цьому аналогічні розслідування смертей інших підопічних Кремля рухались з неймовірною швидкістю.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував швидкість розслідування авіакатастрофи бізнес-джету власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився 23 серпня 2023 року під Твер'ю. Окремі політологи припускають, що Пригожину вдалось уникнути смерті й він начебто ховається в Африці чи Південній Америці. Втім на кладовищі в Санкт-Петербурзі є могила, прикрашена його ім'ям. Пєсков пояснив журналістам росЗМІ, як рухається розслідування.

Пєсков відповів на питання російського радіоканалу "Маяк", які опублікували короткі тези його виступу. Зокрема, речника Кремля запитали, чи не надто повільно просувається розслідування смерті Пригожина.

На це пролунала відповідь, що розслідування відбувається з достатньою швидкістю, оскільки розслідування "непросте". Тому, на думку Кремля, коментувати ситуацію "передчасно".

Речник Кремля Пєсков коментує смерть Пригожина Фото: Скриншот

Між тим в офіційному Telegram-каналі Слідчого комітету РФ остання згадка про авіакатастрофу датована 27 серпня 2023 року. Того дня повідомили, що провели генетичну експертизу для ідентифікації тіл. Інших дописів на цю тему побіжний пошук не показав.

При цьому розслідування загибелі інших російських діячів відбувалось набагато швидше. Наприклад, коли загинула пропагандистка Дарина Дугіна, вже на наступну добу стало відомо про українку, яка начебто скоїла замах. Коли ж підірвали пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі, також миттєво відшукали жінку, яка подарувала йому скульптуру коня, "нафаршировану" вибухівкою

Смерть Пригожина: деталі

Зазначимо, літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбити літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що усіх ідентифіковано. Зокрема, серед загиблих — Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

У перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій. Серед них — підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. При цьому погоджувались, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту у червні 2023 року.

9 вересня з'явилась ще одна версія: начебто по літаку Пригожина влучили з російського винищувача. Офіційно російська влада не прокоментувала цю версію.

Нагадуємо, в Офісі президента України розповіли про військові можливості українських Сил оборони. Зокрема, заявили, що РФ втрачає домінування у Чорному морі завдяки армії морських дронів, які дістають до ЧФ РФ. При цьому закордонні партнери шоковані: удари в Криму та контрнаступ на суші вдалось здійснити без західних снарядів та літаків.