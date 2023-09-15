РФ планує виробляти 13 тисяч БПЛА на рік: але є проблема

Аналітики прогнозують, що попри амбітну ціль виготовити понад 175 тисяч БПЛА до 2035 року, можливостей для виготовлення через санкції буде все менше. Силові агрегати залежать від імпорту ключових вузлів.

Російський уряд влітку 2023 року схвалив стратегію розвитку безпілотної авіації до 2035 року. В її межах планується виготовити 177,7 тисячі дронів. Для реалізації таких планів треба буде вирішити низку проблем. Про це повідомляє аналітична організація The Jamestown Foundation.

Повномасштабна війна РФ проти України поставила під сумнів підхід Москви до БПЛА. За відкритими даними, з початку року до 13 вересня російські окупанти втратили близько 300 БПЛА. Тому в червні 2023 року у РФ затвердили нову стратегію. В планах Кремля усього виготовити:

2023-2026 роки — 52 100 дронів;

2027-2030 роки — 105 500 дронів;

2031-2035 роки — 177 700 дронів.

Проте реалізувати такі амбітні плани буде складно — це залежатиме від кадрової й технологічної спроможності. У РФ планують найняти сотні тисяч працівників у сферу безпілотників. До 2026 їхня кількість має зрости до 330 тисяч осіб, до 2030 року до 1 млн осіб, а на 2035 — 1,5 млн осіб. Чи зможе РФ найняти стільки людей, наразі невідомо.

Аналітики зазначають, що невеличкі коптери по типу Mavic і далі імпортуватимуться. В середині РФ планують будувати БПЛА літакового типу. Проте технологічно сфера БПЛА може залежати від двигунів. Одним із найзатребуваніших двигунів є німецький дизельний двигун RED A03. Його треба замістити, серед варіантів є ВК-800СМ від "ОДК-Клімов".

ВК-800СМ від "ОДК-Клімов"

Проте проблема з російським двигуном полягає в обсягах виробництва. Наразі підприємство може виготовляти 30 двигунів на рік. Тому автори наводять другий варіант — поршневий двигун АПД-500. Його створювали спільно з німецьким Porsche і на основі автомобільного двигуна, тому залежність від іноземних деталей там ще більша.

АПД-500

В російському розвідувально-ударному БПЛА "Оріон" замістили австралійський двигун Rotax 914 на російський АПД-100/120 (він же Агат-Б). Проте він виявився важчим: 96 кг проти 74. Й при тому 50 важливих компонентів, повʼязаних із паливною системою, все одно треба імпортувати.

АПД-100/120

Відтак аналітики приходять до висновку, що турбулентність у російській індустрії безпілотників триватиме, якщо не зростатиме надалі. Росії буде все важче вирішувати проблеми через санкції, але переглядати плану є політичним неприйнятним.

Нагадаємо, в червні ЗМІ писали, що російський проєкт БПЛА "Охотнік" виявився скопійованим американським БПЛА RQ-170.

Також відомо, що РФ змінила тактику застосування БПЛА Shahed. Атаки по Україні не зупиняться.