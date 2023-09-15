Військовий облік для жінок: які документи необхідно принести із собою до ТЦК

Українкам розповіли, що перед походом до територіальних центрів комплектування потрібно підготувати цілий перелік документів. Після створення особової справи жінку відправлять на медкомісію.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. З 1 жовтня на військовий облік мають стати ще й певні категорії жінок. У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ розповіли, які документи потрібно мати при собі для цього процесу.

7 жовтня 2022 року у Верховній Раді України ухвалили закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482). У результаті жінки певних професій мають стати за бажанням на військовий облік.

Для того, щоб пройти процедуру реєстрації на військовий облік під час мобілізації жінкам необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) з такими документами:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

документ про отримання професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності;

свідоцтво про народження дітей/документи про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотографії 3х4.

Співробітники ТЦК мають завести особову справу, після чого скерувати жінку на медичну комісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби в період дії загальної мобілізації в Україні.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, кого з жінок насамперед поставлять на військовий облік. До ТЦК мають прийти лікарі, медсестри та фармацевти. Решта жінок, чиї спеціальності пов'язані з військовою сферою, можуть зробити це добровільно.