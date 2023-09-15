Окупанти готуються до зими: російські підприємці шукають у Китаї дрони для армії, — ЗМІ

Представники компанії "Аэротэк", пов’язаної з партією "Единая Россия", вирушили за кордон у пошуках озброєння. Серед "запитів" росіян — БПЛА, здатні літати в мінус, та обладнання РЕБ.

Росіяни намагаються закупити в Китаї безпілотники та засоби для боротьби з ними. У розпорядженні видання "Радио Свобода" опинився перелік їхніх технічних характеристик.

Джерело у Збройних силах України підтвердило журналістам, що озброєння підходить для ближнього бою в зимових умовах.

За даними ЗМІ, у серпні кілька китайських міст відвідала група підприємців з компанії "Аэротэк". Вони вели переговори про масову закупівлю БПЛА для військових потреб, і дрони потрібні були терміново.

"Китайці пропонували організувати виробництво на території Росії, але такий варіант росіян не зацікавив", — передали у медіа.

У списку покупок представників "Аэротэк" були системи радіоелектронної боротьби для придушення БПЛА, а також апарати для польотів на невеликі відстані.

Вантажний fpv квадрокоптер

Бажані характеристики:

здатність підіймати 3,1 кг;

максимальна швидкість з навантаженням — 130 км/год;

максимальна швидкість без навантаження — 200 км/год;

здатність переносити вантаж на 7 км, розвертатись та переносити його назад;

управління скиданням вантажу з пульта;

температурний діапазон — від -10℃ до +40℃.

Також дрон мав отримувати сигнал керування та передавати відеосигнал на пульт й на відеоокуляри оператора на відстані до 500 м. Радіокерування квадрокоптером мало надійно забезпечуватись на відстані до 10 км, а сигнал та канал передачі відео повинні були мати захищене шифрування.

"Квадрокоптер не повинен містити модуль визначення координат супутникової навігації — тільки візуальний політ fpv", — передали у ЗМІ.

Квадрокоптер спостерігач

Необхідні параметри:

максимальна дальність сталого зв'язку з передачею якісного відеосигналу оператору в межах прямої видимості — 15 км;

температурний діапазон від -20℃ до +50℃ з обігрівом акумулятора;

час польоту — 1 година;

захист від вологи IP45;

заміна акумулятора без знеструмлення бортового комп'ютера;

захищений алгоритм шифрування каналу управління;

автоматичне перемикання каналу управління квадрокоптером та відеоканалу на нижчу частоту при виявленні перешкод;

отримання оператором відеосигналу з курсової камери в якості 1080p;

максимальна висота — 7000 м;

максимальна швидкість вітру — 12 м/с;

максимальна швидкість — 23 м/с;

складні лопаті пропелера та складні промені для транспортування;

використання систем супутникової навігації GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo;

політ по колійних точках;

можливість зльоту та польоту за повної відсутності сигналів супутникової навігації.

Росіяни хотіли, щоб дрон при втраті сигналу та супутникової навігації міг використати інерційну систему та повернутись до зони запуску. А в разі, якщо підключення до пульта відсутнє, міг сісти у домашній точці з похибкою до 50 м.

Також до корпусу мали були підключені блоки з камерами, обладнаними зумом, тепловізором та лазерним далекоміром.

Комплект для протидії БПЛА

Представники "Аэротэк" шукали комплект із детектора та рушниці для придушення частоти управління безпілотниками з:

дальністю роботи детектора — 3 км;

дальністю роботи рушниці — 1 км;

тривалістю роботи щонайменше 2 годин;

захистом від води IP45;

максимально широким частотним діапазоном роботи від 100 МГц до 6 ГГц.

Росіяни хотіли систему придушення сигналів роботи БПЛА типу "купол" з такими характеристиками:

радіус — 1 км;

частотний діапазон — максимальний від 100 МГц до 6 ГГц.

Також гості з країни-агресорки питали щодо БПЛА-мішені чи хибної цілі для тренувань, її дальність польоту мала складати 20 км.

"Судячи з цього списку, їм потрібні дрони, здатні літати в -10 і -20 градусів. Отже, готуються до зими. Вантажність у три кілограми — під фугаси та гранати, щоб скидати на позиції противника", — пояснив співрозмовник видання у ЗСУ.

Журналісти з’ясували, що "Аэротэк" була зареєстрована в російській Рязані 7 липня цього року. Офіційна спеціалізація компанії — розробка програмного забезпечення та торгівля електронним обладнанням. Її директором є Андрій Доронін, але у Китаї інтереси фірми представляв дехто на ім’я Данило.

Як з’ясувало медіа, 51% "Аэротэк володіє Данило Худяков — син депутата Рязанської міської думи від партії "Единая Россия".

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