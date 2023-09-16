"Це наш півострів": Данілов розповів, що буде з росіянами в окупованому Криму

За словами секретаря РНБО, ракетна програма України, яку було розпочато 2020-го року, вже дає свої плоди. Обстріли Криму триватимуть, які б дії не робили окупанти.

Якщо росіяни не підуть з окупованого Криму самостійно, то Україні доведеться "викурити" їх звідти. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Данілова, під час атак на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які "не гірші за західні".

"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений у той спосіб, який ми вважатимемо за необхідне", — сказав секретар РНБО.

Він також зазначив, що ракетна програма України, яку було розпочато у 2020-му році, вже дає свої плоди. Обстріли Криму триватимуть, які б дії не робили росіяни.

Данілов також прокоментував знищення російського комплексу ППО С-400 "Тріумф". За його словами, це дуже дорога зброя.

"Росіяни заявляли, що знищити ці установки неможливо, що вони самі себе захищають і є настільки надсучасними, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе. Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно", — сказав Данілов.

Нагадаємо, 14 вересня неподалік Євпаторії СБУ та ВМС провели успішну спецоперацію, знищивши дорогий комплекс протиповітряної оборони "Тріумф", який належав окупантам.

15 вересня президент України Володимир Зеленський відреагував на знищення С-400 "Тріумф" у Криму. Український лідер похвалив СБУ та ВМС за успішну операцію на окупованому росіянами півострові. За словами президента, це був "тріумф".