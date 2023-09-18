"Не повинні дати Путіну відпочити": Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ йде повільно

ЗСУ важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані. Зеленський також вважає, що Путін давно перестав бути людиною, оскільки весь його шлях ґрунтується виключно на кровавих діях.

Президент України Володимир Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі Сил оборони йде повільно, а українським захисникам важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресорці. Про це він сказав у програмі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СBS.

"Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на це, не дуже швидко. Важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію", — сказав Зеленський.

За його словами, просування навіть на кілометр в день є важливим для України.

"Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше півмилі чи сотні ярдів. Ми не повинні дати Путіну відпочити", — сказав український президент.

Також ведучий запитав президента Зеленського з приводу того, чого Путін добивається, вбиваючи цивільних.

"Зламати нас. І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього. Цій людині, яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом 21 вересня. Це буде вже другий візит Володимира Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що наступного року на оборону виділять 1,6 трлн гривень. Значні бюджетні кошти будуть витрачені на оборонно-промисловий комплекс.