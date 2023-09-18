Від радіо до горілки: як РФ поширює свій вплив на ЦАР, – WP

Вплив найманців "Вагнер" став настільки високим, що вони виробляють алкоголь, видобувають золото, мають своє радіо та навіть церкву. Президент Туадера заявив, що співпраця продовжуватиметься.

Центральноафриканська республіка вже 5 років співпрацює з ПВК "Вагнер". Після смерті ватажка Євгена Пригожина, тепер напряму російський уряд поширює свій вплив в країні. Про це повідомляє The Washington Post.

Раніше найманці ПВК "Вагнер" діяли в африканській країні в основному незалежно. Але тепер уряд РФ намагається взяти під свій контроль понад 1000 найманців. Президент Фостен-Аршанж Туадера заявив, що найманці залишатимуться в країні та продовжувати забезпечувати безпеку у "важкий момент", бо ЦАР продовжує боротьбу з повстанцями. Також він додав, що з російським урядом вже підписано контракт.

Також у ЦАР був з візитом замміністра оборони Юнус-Бек Євкуров та генерал розвідки Андрій Аверʼянов.

Як РФ розповсюджує вплив на ЦАР

Російські найманці порушують права людини й знущаються з місцевих. Попри це РФ розгорнула потужну пропагандистську машину в державі. Навіть у барі, в якому були журналісти є компанія First Industrial Company – вона зареєстрована на місцевого лідера "вагнерівців" "Ситого", стверджують місцеві. Вони виробляють горілку Wa Na Wa та пиво. Також росіяни воюють з французьким алкогольним гігантом Castel, якій належить фірма Mocaf у ЦАР.

Пластикова пляшка російського пива Africa Ti L'Or на полиці бару в Бангі Фото: The Washington Post

Окрім цього "вагнерівці протягнули свої щупальця" у найприбутковіші частини економіки. Компанія найманців працює у золотовидобувній галузі, має частку власності державного аеропорту та шахту, в якій золото оцінюють у понад 1 млрд доларів.

Радіостанція Sango поширює російську пропаганду місцевою мовою. Попри критику, урядовці та багато жителів приписують Вагнеру відновлення безпеки на величезних частинах країни та відновлення безпеки в Банґі, якому у 2020 році загрожували збройні повстання.

Православна церква у Банґі Фото: The Washington Post

І це ще не все, бо на околиці Банґі є російська православна церква. Вона належить РПЦ.

Нагадаємо, 17 вересня у ЦНС заявили, що замість "Вагнера" у РФ зʼявилась нова ПВК на чолі з генералом Суровікіним.

15 вересня Велика Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією.