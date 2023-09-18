Бригада "Лють" показала, як звільняла Кліщіївку під Бахмутом (відео)

Штурмовики показали, як знищували ворожу техніку та живу силу ворога. На кадрах також видно російських військовополонених, які заявили, що "Путін х**ло".

Українські бійці з об’єднаної штурмової бригади "Лють" Гвардії наступу показали, як звільняли Кліщіївку Донецької області. Відео опублікували в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Telegram.

"Бої за Кліщіївку очима штурмовиків бригади "Лють" Гвардії наступу", — заявили в МВС.

У ролику українські військові показали, як вели стрілецький бій та знищували окупантів та їхню військову техніку. Також у відео видно, як бійці запускають безпілотні літальні апарати та підписують снаряди, які потім запускають по Збройних силах Російської Федерації. Зокрема, після вдалих атак штурмовиків, в небо здіймався густий білий дим, а ворог зазнавав втрат.

Крім цього, штурмова бригада "Лють" взяла в полон російських військових.

"Путін — х**ло та п*****с, Слава Україні, Героям Слава!" — сказали російські військовополонені.

Зазначимо, що Кліщіївка вважається одним із трьох населених пунктів, які є ключовими для оточення Бахмута.

Нагадаємо, 17 вересня стало відомо, що українські військові звільнили село Кліщіївка Донецької області від окупантів. Проте білоруські добровольці, які воюють на боці України заявили про деокупацію селища ще 15 вересня. Вони опублікували відео, на якому медики полку імені Кастуся Калиновського зайшли в село, яке було зруйноване через постійні обстріли.

17 серпня голова пресслужби східного угруповання ЗСУ, капітан Ілля Євлаш підтвердив звільнення Кліщіївки силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади національної поліції "Лють". За інформацією аналітиків ВВС, пагорби на околицях села дадуть змогу контролювали не лише Бахмут, але й автодорогу на Горлівку.