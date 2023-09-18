Пробили реактивною артилерією: генерал Соколов про те, як РФ вдерлась з Криму

Генерал-майор Андрій Соколов заявив, що на півдні не було достатніх сил для опору окупантам. Мінні загородження ворог обстріляв з реактивної артилерії.

На початку повномасштабної війни РФ в Україну, прорвали оборону з тимчасово окупованого Криму. Генерал-майор Андрій Соколов тоді командував обороною півдня й розповів, як окупанти змогли швидко подолати оборону. Про це він сказав в інтервʼю "Української правди".

За даними видання, розслідування про те, як окупанти прорвались з Криму, веде СБУ та ДБР. Правоохоронці вивчають дії військових, серед них ще й те, що командування нібито не замінувало всі споруди. Фігурантами можуть бути командувач Обʼєднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв та генерал-майор Андрій Соколов, який очолював ОК "Південь".

Андрій Соколов розказав, як відбувалась оборона. Угрупування "Південь" було засновано на ротаційній основі. На момент вторгнення воно складалось лише з 1,5 тисячі бійців. Зокрема з 59-ї окремої бригади було 1300 людей. Укомплектованість складала близько 60%. Також артилерія була неповним складом, бо два дивізіони та сапери були на навчаннях.

На питання, чому 1500 бійців мали величезну ділянку для оборони, Соколов сказав, що передбачалось мати 4 бригади.

"Це було угруповання на ведення стабілізаційних дій. Якби противник діяв диверсійними групами, незаконними формуваннями, якби ситуація розвивалася, як на сході у 2014-му році, тоді нам призначались дві бригади. Але ще був окремий план на оборону. Там передбачалося 4 бригади: дві механізовані або загальновійськові та дві бригади ТрО. Розумієте: 4 бригади в плані і одна бригада в реальності. Безумовно, цього недостатньо", — розповідає Соколов.

Як окупанти зняли мінне загородження?

24 лютого 2022 року генерал-майор був на командному пункті, де бачив всю інформацію на "Віраж-планшеті", яка фіксує польоти літальних засобів. За день до того військові отримали інформацію, що окупанти могли зробити провокацію й обстріляти завод "Титан". Під цим ворог міг почати дії.

"І перша була доповідь командира 137-го батальйону – це я добре запам'ятав – що противник обстрілює не самі позиції, а веде вогонь перед нашим опорним пунктом навпроти "Титану". Я спочатку подумав, що саме це і відбувається, що це провокація, і вони обстрілюють завод. Це було вночі, і особовий склад просто не зорієнтувався.Потім, проаналізувавши всі дії, я вже зрозумів, що вони таким чином реактивною артилерією розміновували наші мінні поля перед взводними опорними пунктами. А другий вогневий наліт уже був саме по наших позиціях", — розповідає Андрій Соколов.

Нагадаємо, 18 вересня в ОП заявили, що контрнаступ просувається успішно, ЗСУ готуються деокупувати Крим.

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