Несподіванка від Білорусі: Радбез країни забажав спільних військових навчань із Польщею (відео)

Ініціатива Мінська щодо готовності до спільних зборів з армією Польщі прозвучала напередодні військових навчань, які заплановані з 20 по 26 вересня.

У Раді безпеки Білорусі раптом заявили про готовність провести спільні військові навчання із Польщею, пише білоруське видання Zerkalo.io. Про це на Раді національної безпеки Білорусі заявив заступник секретаря Радбезу Павло Муравейко.

"Якщо поляки готові провести з нами навчання, ми із задоволенням виступимо з такою ініціативою і розглянемо, які питання ми зможемо відпрацювати спільно", – заявив він.

Муравейко зауважив, що на навчаннях можуть сконцентруватися, зокрема, на протиповітряній обороні в рамках охорони спільного кордону, прикордонній безпеці, протидії транскордонним загрозам, пов'язаним із біологічними та іншими надзвичайними ситуаціями.

"Буде пропозиція – з'явиться наша відповідна реакція і наші дії", – додав представник Радбезу Білорусі.

Військові навчання білоруської армії — що відомо

У Білорусі орієнтовно з 20 по 26 вересня відбудуться масштабні військові навчання. В якій частині Білорусі проведуть навчання, не уточнюється.

"У них беруть участь, як правило, всі елементи військової організації держави, залучається територіальна оборона. На останнє навчання залучатиметься, зокрема, і народне ополчення", — повідомив заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Павло Муравейко.

На початку вересня у цій країні відбулися військові навчання країн ОДКБ "Бойове братерство-2023", куди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Крім цього, у Білорусі проходитимуть такі навчання:

"Пошук-2023" — із силами розвідки;

"Ешелон-2023" — із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" — зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

"Скеля-2023" — з підрозділами МНС.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що міністр оборони Білорусі вже запрошував поляків на навчання ОДКБ.

Проте генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначав, що проведення навчань на території Республіки Білорусь є певним аспектом підвищення небезпеки, але Україна готова реагувати на будь-які загрози.

Раніше повідомлялося, що Білорусь збирається призупинити дію Договору про звичайні збройні сили (ДЗЗСЄ) в Європі щодо Польщі та Чехії, який вже денонсувала РФ. Також Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.