Окупанти розікрали найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2 (фото)
24 лютого 2022 року станція УТР-2 мала допомагати НАСА вивчати Юпітер, але прийшло повномасштабне вторгнення. Вже понад рік радіотелескоп не
В Харківській області знаходиться найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2. За час окупації російські війська вкрали обладнання, електроніку та силові кабелі. Про це повідомляється в репортажі "Новинарні".
Минулої осені українські Сили оборони розбили ворога в Харківській області. Так було звільнено й територію, де знаходиться радіотелескоп УТР-2 (Український Т-подібний радіотелескоп декаметрових хвиль 2-ї модифікації". Він займе велику територію площею 1,4 квадратних кілометри. Візуально здається, що обʼєкт неушкоджений, однак все змінюється, коли журналіст доходить до адміністративних будівель.
Гаражі, де була техніка вчених, розбита. Автомобілі та вантажівки — розбиті, те саме й з трансформатором. За територією слідкує Анатолій, який вже 30 років працює на обʼєкті. Під час окупації він тимчасово переїжджав у Дніпро, де підпрацьовував водієм маршрутки.
Він пояснив, що територія УТР-2 не розмінована, тому ходити можна тільки по протоптаних стежках чи асфальту. 24 лютого 2022 року вчені на телескопі УТР-2 мали допомагати місії НАСА Juno з вивченням Юпітера. Натомість їм довелося тікати від російських танків.
Директор Інституту радіоастрономії у Харкові Вʼячеслав Захаренко каже, що станом на осінь 2023 повернулось на роботу близько третини працівників. Обладнання росіяни вкрали або спалили.
"У наших гаражах вони свою техніку ремонтували. Навіщось постріляли частину вантажівок. Може, п’яні були? Коли тікали, то їхали на всьому, що могло їхати. Розкрутили нам дизель-генератор. Видрали звідти всю мідь алюміній чомусь лишили. Ну, і наші машини теж вкрали", – розповідає Анатолій сміючись.
Пункт керування телескопом розбито. Там завалило поверх. А над ним був госпіталь окупантів. Попри всі руйнації й постійний брак коштів колектив намагається шукати джерела фінансування. Наприклад, для заміни обладнання подалися на грантову програму "Горизонт Європа". Планується за 1,5 млн євро отримати обладнання від телескопа Lofar й електроніку для управління радіотелескопом.
Нагадаємо, 18 вересня в ISW заявили, що ЗСУ мають успіхи під Бахмутом та звільнили Кліщіївку.
17 вересня в Міноборони повідомили, що українська армія отримала на озброєння нову станцію РЛС 112l4.