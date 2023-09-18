Окупанти розікрали найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2 (фото)

24 лютого 2022 року станція УТР-2 мала допомагати НАСА вивчати Юпітер, але прийшло повномасштабне вторгнення. Вже понад рік радіотелескоп не

В Харківській області знаходиться найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2. За час окупації російські війська вкрали обладнання, електроніку та силові кабелі. Про це повідомляється в репортажі "Новинарні".

Минулої осені українські Сили оборони розбили ворога в Харківській області. Так було звільнено й територію, де знаходиться радіотелескоп УТР-2 (Український Т-подібний радіотелескоп декаметрових хвиль 2-ї модифікації". Він займе велику територію площею 1,4 квадратних кілометри. Візуально здається, що обʼєкт неушкоджений, однак все змінюється, коли журналіст доходить до адміністративних будівель.

УТР-2 площею 1,4 квадратних кілометри Фото: "Новинарня"

Гаражі, де була техніка вчених, розбита. Автомобілі та вантажівки — розбиті, те саме й з трансформатором. За територією слідкує Анатолій, який вже 30 років працює на обʼєкті. Під час окупації він тимчасово переїжджав у Дніпро, де підпрацьовував водієм маршрутки.

Побита техніка на території УТР-2 Фото: "Новинарня"

Він пояснив, що територія УТР-2 не розмінована, тому ходити можна тільки по протоптаних стежках чи асфальту. 24 лютого 2022 року вчені на телескопі УТР-2 мали допомагати місії НАСА Juno з вивченням Юпітера. Натомість їм довелося тікати від російських танків.

Директор Інституту радіоастрономії у Харкові Вʼячеслав Захаренко каже, що станом на осінь 2023 повернулось на роботу близько третини працівників. Обладнання росіяни вкрали або спалили.

Вид на фазовану антенну решітку радіотелескопа УТР-2 з адмінбудівлі Фото: "Новинарня"

"У наших гаражах вони свою техніку ремонтували. Навіщось постріляли частину вантажівок. Може, п’яні були? Коли тікали, то їхали на всьому, що могло їхати. Розкрутили нам дизель-генератор. Видрали звідти всю мідь алюміній чомусь лишили. Ну, і наші машини теж вкрали", – розповідає Анатолій сміючись.

Картина "Олексій Леонов у відкритому космосі". Сліди і наслідки російської окупації радіотелескопа УТР-2 Фото: "Новинарня"

Пункт керування телескопом розбито. Там завалило поверх. А над ним був госпіталь окупантів. Попри всі руйнації й постійний брак коштів колектив намагається шукати джерела фінансування. Наприклад, для заміни обладнання подалися на грантову програму "Горизонт Європа". Планується за 1,5 млн євро отримати обладнання від телескопа Lofar й електроніку для управління радіотелескопом.

Нагадаємо, 18 вересня в ISW заявили, що ЗСУ мають успіхи під Бахмутом та звільнили Кліщіївку.

17 вересня в Міноборони повідомили, що українська армія отримала на озброєння нову станцію РЛС 112l4.