Незаконно виїхали за кордон: яке покарання очікує на чоловіків після повернення

В Україні створять реєстри громадян, які отримали фіктивні довідки. Проти цих людей відбудуться судові рішення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення до України. Про це він повідомив в ефірі SVTV.

"Якщо вони (військовозобов'язані, які незаконно виїхали з України, — ред.) зараз не повертаються, то коли війна закінчиться, у них будуть певні юридичні проблеми", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що після повернення на Батьківщину з'ясовуватимуться підстави, на яких чоловіки виїхали за кордон. Крім цього, будуть створені реєстри людей, які отримували фіктивні довідки.

Подоляк наголосив, фальшиві довідки є проявом корупції, тому проти людей, які їх придбали, будуть судові рішення. На основі цього потрібно буде звертатися до суддів країн, в яких перебувають військовозобов'язані українці як біженці, аби їм скасували юридичний статус. Також в судах цих країн потрібно довести, що людина отримала довідку неналежним чином.

Натомість наразі неможливо провести повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону, адже, на заході вважають, що людині страшно, а тому вона має право боятися воювати, тому суди не приймуть рішення про екстрадицію. У результаті не вийде масово анулювати фальшиві довідки та екстрадувати українців з-за кордону.

Екстрадиція військовозобов'язаних чоловіків до України

31 серпня голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Україна зможе повернути військовозобов'язаних чоловіків до України, які незаконно виїхали за кордон під час повномасштабної війни. З його слів, правоохоронці можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних у будь-якій країні світу, крім РФ.

1 вересня член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що громадяни, яких хоче повернути Україна, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства. Для цього потрібно встановити факт вчинення протиправних дій.

4 вересня польські ЗМІ заявили, що Польща почала повертати до Києва чоловіків, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України. Зокрема, від 24 лютого 2024 року до країни виїхало близько 80 тисяч українців призовного віку.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що в Німеччині підставою для екстрадиції не є дезертирство чи ухилення від військової служби. Тоді як її причиною може бути дія, яка тягне за собою кримінальну відповідальність в обох державах.

7 вересня у МВС Австрії заявили, що країна не відправлятиме до України військовозобов'язаних чоловіків, які втекли від мобілізації та проходження військової служби. Зокрема, у Відні готові проігнорувати відповідний письмовий запит від Києва.