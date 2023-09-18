"Дуже висока планка": Марк Міллі закликав готуватися до довгої війни в Україні, — ЗМІ

За словами американського генерала, на території України зараз перебуває понад 200 тисяч російських окупантів. Українським військовим може знадобитися багато сил і часу, щоб повністю їх вигнати зі своїх земель.

Світу слід бути готовими до довгої війни в Україні, яку розпочала Російська Федерація, адже під час контрнаступу не вдасться виконати поставлені завдання. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає The Hill 17 вересня.

За його словами, повна перемога України займе чимало часу і для того, щоб домогтися звільнення всіх окупованих територій, знадобиться чимало сил, адже це "дуже висока планка".

"В окупованій частині України понад 200 000 російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то ЗСУ не виб'ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою президентом Зеленським", — вважає Марк Міллі.

У результаті, на думку генерала, під час поточного контрнаступу не вийде повністю повернути контроль над усіма територіями. Водночас Марк Міллі не став робити прогнози з приводу того, скільки насправді є часу в українських захисників, адже аспекти війни постійно змінюються.

У результаті він дійшов висновку, що конфлікт не закінчиться найближчим часом.

До слова, ще в серпні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США наголошував на тому, що ця війна є боротьбою за виживання, і не став коментувати можливість мирних переговорів до закінчення контрнаступу.

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що Ілон Маск прокоментував український контрнаступ. На думку американського мільйонера, під час звільнення невеликої території було покладено занадто багато життів.