Німеччина відправить Україні пакет допомоги на 400 млн євро, але без ракет Taurus, — Міноборони

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, німецький уряд ще не вирішив, чи здійснюватиме постачання ракет. Натомість передасть Україні боєприпаси та інше військове обладнання.

Німеччина готує новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів євро, однак до нього не увійдуть далекобійні ракети Taurus. Про це 18 вересня повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виданню Bild.

За словами Пісторіуса, до пакета увійдуть додаткові боєприпаси різних типів, оскільки це те, чого найбільше потребує Україна.

"Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми також подбали про зиму, що наближається: ми відправимо одяг, а також генератори електроенергії та тепла. Загальна вартість пакета становитиме 400 мільйонів євро", — заявив Пісторіус.

Він також зазначив, що ракети Taurus не увійдуть до пакета допомоги. Річ у тім, що німецький уряд ще не вирішив, чи буде здійснювати цю поставку.

"Коли ми допомагаємо Україні, ми запитуємо себе: у чому наші сильні сторони? Це наші сучасні основні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна ППО. Наша система ППО IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні", — заявив Пісторіус.

Міністр заявив, що перед кожним відправленням озброєння Україні уряд оцінює ризики, прояснює низку політичних і юридичних моментів.

Нагадаємо, що 14 вересня німецькі депутати підтримали ідею про передачу ракет Taurus Україні. Парламентарі вважають, що, з огляду на наступне засідання з питань оборони України в рамках формату Рамштайн, яке відбудеться 19 вересня, ФРН має надати Україні подальші зобов'язання.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба 11 вересня говорив, що процес передачі ракет Taurus просувається вперед. Він заявив, що процес ухвалення рішення про надання Києву ракет всередині Німеччини просувається. Україна готова зробити все необхідне, щоб його прискорити.