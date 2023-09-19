Не обмежували торгівлю: Туреччина закупила вугілля з окупованих регіонів України, — ЗМІ

У період з лютого по липень 2023 року, як зазначають журналісти, Анкара отримала близько 160 тисяч тонн вугілля, видобутого на окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Вугілля, видобуте на територіях України, які тимчасово перебувають під контролем Росії, було відправлено на експорт до Туреччини, держави-члена НАТО. Про це повідомляє видання Reuters.

За даними джерела, згідно з інформацією, наданою російською митницею, у період із лютого до липня 2023 року до Туреччини доправили приблизно 160 тисяч тонн вугілля, яке походить з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Три компанії, згадані в митних даних, підтвердили агентству Reuters, що вони в цей період здійснювали постачання вугілля із зазначених регіонів до Туреччини.

На відміну від США і Євросоюзу, Туреччина не обмежувала торгівлі з Росією або територіями України, контрольованими Москвою.

З моменту початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина, як член НАТО, що активно підтримує зусилля Києва в опорі Росії, неодноразово наголошувала на своїй позиції в підтримці територіальної цілісності України. Анкара також зіграла ключову роль у посередництві між воюючими країнами, сприяючи укладенню договору, який дозволив українському зерну експортуватися через Чорне море.

Дані постачальника комерційних торговельних даних, отримані агентством Reuters, засвідчили, що вугілля щонайменше від 10 виробників надходило до Туреччини в період з лютого по липень. За даними статистики, Туреччина була найбільшим експортним напрямком вугілля з окупованих регіонів, на її частку припало 95% поставок за цей період.

Нагадаємо, енергоємні компанії Франції переходять на мазут на випадок дефіциту газу. Французьке виробництво прискорило виконання своїх планів, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Це можливо, якщо подальше скорочення російських поставок газу призведе до повного відключення електроенергії.

З 11 липня Росія припинила постачати газ до Європи газопроводом "Північний потік". Зупинку трубопроводу в Росії пояснили технічними роботами. Але ще в червні Канада через антиросійські санкції затримала повернення газоперекачувальних агрегатів після ремонту.