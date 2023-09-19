"Здобич левів": тероборона знищила танк РФ, який намагалися заховати у лісі (відео)

Бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України застосували для ліквідації ворожої бронетехніки ударний дрон.

Українські захисники застосували безпілотник та ліквідували російський танк. Результати роботи опублікувала 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України у Facebook.

Знищили бійці підрозділу танк Т-80. Командир російського екіпажу намагався накивати п'ятами. Невідомо, чи вдалося йому вціліти внаслідок атаки.

"Така доля спіткає усіх, хто посягає на нашу волю! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Знищення танків РФ

Операторам роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" вдалося лише за один день за допомогою FPV-дронів F-7 знищити 14 вересня відразу два танки противника. Дрони-камікадзе успішно зуміли ліквідувати важку бронетехніку, яку надалі окупанти не змогли використати.

На Донеччині 3 вересня FPV-дрон розправився з ворожим танком Т-72Б3. Результативну атаку за допомогою безпілотника-камікадзе зумів реалізувати український оператор. Він здійснив неподалік селища Керменчик Донецької області на Старомлинівському напрямку.

Також першого вересня дрон ЗСУ за одну ніч знищив техніки РФ на $5 млн. Безпілотник позбавив російську армію танка Т-80, самохідної гаубиці "Гвоздика" й танкового мостоукладача МТУ-90, вивівши їх із ладу влучними ударами.

Нагадаємо, на початку березня 2023 року бійці ЗСУ вперше знищили танк Т-72Б3 зразка 2022 року. З листопада 2022 року в Росії почали виготовляти танки Т-72Б3 на основі досвіду бойових дій. Серед змін — ризиковане бронювання вежі та погіршення оптики через санкції. Модернізація 2022 року відзначається наявністю додаткового бронювання надгусеничних полиць та додатковими блоками динамічного захисту на башті важкої бронетехніки.