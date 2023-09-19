Війна в Україні триватиме ще 6-7 років, — Bloomberg

На думку США та представників країн G7, у найближчі кілька років не варто розраховувати на закінчення бойових дій в Україні, адже Путін має намір воювати далі. Захід це закладатиме у військове та фінансове планування на майбутнє.

Війна в Україні може тривати ще щонайменше 6-7 років. Це набагато довше, ніж припускали чиновники із Заходу на початку 2023 року. Про це повідомляє видання Bloomberg 19 вересня.

Журналісти у своєму матеріалі зазначають, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники по G7 вважають, що бойові дії в Україні можуть затягнутися на невизначений термін. Ця ймовірність закладається у військове та фінансове планування на майбутні роки.

На думку високопоставленого чиновника з Європи війна не закінчиться протягом наступних 6-7 років.

Ще в січні 2023 року висловлювання західних чиновників з цього приводу були іншими, проте нібито повільний прогрес у контрнаступі протягом останніх кількох місяців пом'якшив їхні очікування, як зазначили журналісти.

"Представники G7 обговорили похмуру перспективу під час обіду в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок ввечері і погодилися, що конфлікт, імовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі", — заявив анонімний чиновник із Державного департаменту США.

Про довготривалу війну написали і в Sky News. Джерело зазначило, що в планах Російської Федерації затриматися якомога довше на українській території і це може мати довгострокову перспективу.

Захід на це має зважати, коли плануватиме подальшу фінансову та військову підтримку.

"Звичайно, йдеться про те, щоб імперський проєкт Путіна продовжував провалюватися, і він знає, що не може "перечекати" нас, але також ідеться про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл цього тягаря, достатнє планування на довгострокову перспективу", — заявив чиновник.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що Україна звільнила більше половини захоплених ЗС РФ територій. Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що ЗСУ повернули контроль над 54% раніше окупованих земель і не збираються зупинятися на досягнутому.