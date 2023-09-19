Україна звільнила більше половини захоплених ЗС РФ територій, — генерал США (відео)

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, Сили оборони звільнили 54% раніше захоплених земель і мають намір продовжувати контрнаступ.

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Україна зуміла повернути під свій контроль понад половину територій, раніше захоплених російськими військами, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це 19 вересня оголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі на брифінгу, проведеному після засідання "Рамштайн".

"Україна продовжує досягати значних успіхів. До теперішнього моменту вдалося повернути під свій контроль 54% земель, які раніше були захоплені ворогом. І вони [Сили оборони України] продовжують це робити. Спровокована Путіним війна не похитнула дух України, він не зменшується, і українська стійкість надихає весь світ", — підкреслив Міллі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів також підкреслив, що Україна має намір продовжувати операції зі звільнення своїх територій і в майбутньому.

Контрнаступ ЗСУ — що треба знати

19 вересня командир 3-ї штурмової бригади майор Максим Жорін зазначив, що визволення Андріївки, а потім і Кліщіївки — відправна точка для подальшого оточення Бахмута в Донецькій області.

Ситуація в районі Бахмута: карта боїв

Того ж дня, 19 вересня, 5-та штурмова бригада показала з дрона наслідки боїв за Кліщіївку. Окупанти повністю знищили населений пункт. Днем раніше, 18 вересня бригада "Лють" показала звільнення Кліщіївки під Бахмутом.

Нагадаємо, 17 серпня голова пресслужби східного угруповання ЗСУ, капітан Ілля Євлаш, підтвердив звільнення Кліщіївки силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади національної поліції "Лють".