В районі Бахмута ССО знищили гармату МСТА-Б з вартісними снарядами "Краснополь" (відео)

Ринкова вартість боєприпасу, який здатен уразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, сягає 40 тисяч доларів.

Бійці Сил спеціальних операцій ліквідували гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. В Telegram-каналі ССО повідомили подробиці.

В описі до відео дії назвали успішною операцією з пошуку, ідентифікації цілі та коригування вогню від тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО. Внаслідок вдалої взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони, цю ретельно замасковану ціль було уражено.

Характеристики снаряда "Краснополь"

Снаряд "Краснополь" має реактивний двигун. Він здатен уразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, яке дозволяє підсвітили ціль в залежності від часу доби та розміру цілі на відстані до 20 кілометрів. Ринкова вартість такого снаряда сягає 40 тисяч доларів США.

ССО ЗСУ у війні з Росією

Сили ССО 23 червня знищили 8 одиниць техніки військ РФ. За кілька днів сили ССО знищили вісім одиниць техніки ЗС РФ, зокрема вантажівку "Урал" і артилерійський тягач "Ведмідь". Цей тягач транспортує 152-мм гаубицю МСТА-Б, "Гіацинт-Б" та інші буксировані знаряддя масою до 12 тонн.

У серпні ССО під Бахмутом знищили спостережний пункт РФ. У командуванні зазначили, що розвідка оперативно доповіла операторам Сил спецоперації про місце розташування позицій ЗС РФ, після чого було ухвалено рішення про проведення операції із залученням БПЛА.

Нагадаємо, 19 вересня 5 штурмова бригада показала з дрона наслідки боїв за Кліщіївку. Російські окупанти повністю знищили населений пункт на Донеччині, але не полишають спроб повернути втрачені позиції.