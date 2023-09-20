Конфіскований у мільярдера-втікача Жеваго гелікоптер передали ЗСУ, — ДБР (фото, відео)

Бізнесмена Костянтина Жеваго підозрюють в розтраті коштів власного банку, правоохоронці арештували його активів на 46 мільярдів. Гелікоптер, який належав підприємцю, тепер виконуватиме завдання на фронті.

Заарештований гелікоптер колишнього депутата та акціонера АТ "Банк "Фінанси та Кредит"" Костянтина Жеваго передали в одну з бойових частин Збройних сил України. Там він допомагатиме у виконанні завдань. Про це 20 вересня повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера", — заявили у відомстві.

Знімок гелікоптера Костянтина Жеваго Фото: ДБР

Гелікоптер належав підконтрольній Жеваго юридичній особі, але мільярдер використовував транспорт в особистих цілях, коли перебував в Україні.

У чому підозрюють Жеваго?

За версією ДБР, український мільярдер Костянтин Жеваго організував механізм розтрати суми у 113 мільйонів доларів з власного банку — АТ "Банк "Фінанси та Кредит"". Це завдало шкоди державі та вкладникам.

Відомство наклало арешт на майно підприємця, зокрема на акції його компанії та об’єкти нерухомості. У жовтні 2020 року арештовані активи, які оцінювались у понад 300 мільйонів гривень, передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

15 липня 2021 року Жеваго був оголошений Інтерполом у міжнародний розшук, і лише 27 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель.

5 січня цього року мільярдер вийшов на свободу, сплативши заставу у розмірі одного мільйона євро.

Нагадаємо, про арешт гелікоптера Жеваго повідомили 21 березня. Загалом Господарський суд Києва арештував активів мільярдера на 46 мільярдів гривень.