Дефіцит кадрів: як українська оборонка бореться з катастрофічною нестачею людей

Зараз для українських конструкторів, інженерів та інших спеціалістів є унікальний час. Можна не тільки створювати зброю, але й випробовувати її в реальних бойових діях. Тому Україні потрібна армія інженерів.

Українська оборонна промисловість вже не перший рік не має достатньої кількості спеціалістів. Повномасштабна війна посилила цей дефіцит. Про це повідомляє Економічна правда.

Оборонна промисловість не просто вижила, а перетворилася на конкуренту галузь економіки. В умовах дефіциту кваліфікованої робочої сили розширяти штат працівників доволі складно, пишуть автори.

"З початку вторгнення Росії ми розширили штат удвічі і відчуваємо брак досвідчених зварювальників броні. Ми оптимізували процеси, щоб залучати менше людей, однак все має межу. Якби нам зараз сказали ще вдвічі наростити випуск продукції, то ми би вперлися не тільки в нестачу компонентів, а й робітників", – каже один з працівників підприємства з вироблення бронетехніки.

Деяким підприємствам не вистачає конструкторів, які б створювали та вдосконалювали зразки техніки — це суттєво гальмує розробки. "Українська оборонна промисловість" зараз потребує зварювальників, токарів, фрезерувальників, операторів верстатів. Проте дефіцит є не тільки на виробництві, але й в інноваційних компаніях. Наприклад, розробників БПЛА.

Темнішим кольором позначено приріст. Зелений - чоловіки, рожевий - жінки

Причини дефіциту — демографія та багаторічний занепад ВПК. За останні 20-25 років тому в Україні значно зменшилась кількість новонароджених. Тому зараз в країні найменша кількість випускників ВНЗ в історії. Занепад оборонного комплексу був з початку СРСР. Цим користувалась РФ та переманювала українських інженерів.

"Викладачі нам прямо говорили: ви можете працювати в Запоріжжі і заробляти 300 доларів, а можете переїхати із сім’єю в Росію і заробляти 1 тисячу доларів", — розповідає колишній студент.

Ще одна причина — падіння престижності професії. Талановита молодь шукала кращого життя в США, Китаї чи РФ. Україна не пропонувала конкурентних умов праці.

Повномасштабна війна все змінила

Зараз український ОПК починає збирати армію інженерів. Люди мають змогу не тільки розробити техніку, але й випробувати її прямо в бою, чого не має на Заході. Тому зараз деякі молоді люди більш охоче йдуть саме в оборонну промисловість, бо хочуть бути корисними державі.

Оборонні заводи часто пропонують зарплати вище за середні на ринку. Також є усвідомлення, що для конкуренції з приватними компаніями треба оновлюватись. Тому заводи покращують умови праці, оновлюють техніку, житло, якщо воно було зруйновано та навіть готові до віддаленої роботи в певних галузях.

Зараз в Україну заходять компанії зі світовим іменем BAE Systems, Baykar, Rheinmetall, тому будуть додаткові робочі місця та карʼєрні перспективи. Проблемою є те, що інженерів або слюсарів мобілізують й немає механізму, як перевести людей назад на заводи.

Rheinmetall планує виробляти в Україні танки Panther Фото: Rheinmetall

Також Україні потрібно будувати освіту на воєнних рейках, щоб завжди мати запас кадрів. Але є проблеми з якістю освіти. За даними Центру прикладних досліджень, 80% роботодавців не задоволені якістю вітчизняної освіти. Те саме є і в оборонній промисловості. Наприклад, студенти не володіють англійською мовою. І це можна побороти. "Укроборонпром" співпрацює з 75 навчальними закладами. З початку повномасштабної війни кожен третій, хто пройшов практику на оборонних підприємствах, там і знайшов роботу. Усього практику з 24 лютого 2022 року пройшло 2 тисячі студентів.

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