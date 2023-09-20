У Херсоні та Дніпропетровській області знайшли схрони зі зброєю росіян, — СБУ

Серед знайдених боєприпасів мінометні, якорні річкові та протипіхотні міни, гранатомети й снаряди до систем залпового вогню "Град", тисячі набоїв різного калібру та ін. І все — російського виробництва.

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) виявила ще два прихованих арсенали зброї та боєприпасів у прифронтових районах на півдні та сході України. Про це повідомила пресслужба СБУ у телеграм-каналі.

У Херсоні схрон зі зброєю знаходився на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства і, за наявними даними, був облаштований російськими військовими під час тимчасової окупації міста. У цій схованці виявлено понад 30 мінометних та якірних річкових мін і 30 гранатометних пострілів.

На Дніпропетровщині схрон було знайдено в одному із приватних будинків у селищі Новопетровське Межівського району. Тут зі схованки вилучено:

15 протипіхотних мін, заборонених до застосування міжнародним правом;

майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;

російську реактивну штурмову гранату "Таволга-1";

понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

схрон російської зброї схрон набоїв російська зброя, виявлена у схроні схрон, виявлений СБУ

"Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України. Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Фокус писав, що на Харківщині співробітники ДБР знайшли схрон з тоннами російських боєприпасів.

Крім того, у Запоріжжі чоловік готував теракт проти українських військових і облаштував схрон з боєприпасами під ліжком 6-річної доньки.

На початку літа у деокупованій Сергіївці знайшли схованку зброї та боєприпасів окупантів. Виявлене озброєння вже передали бійцям ЗСУ, які боронять Луганську область.

Влітку торік у Чернігівській області виявили два склади з боєприпасами російських військ. Їх також передали на озброєння Силам оборони.