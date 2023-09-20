"Філігранно розправилися": у Повітряних силах оцінили знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" (відео)

За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, краще завдавати ударів по носіях ракет "Калібр" у Чорному морі, ніж боротися потім із ракетами.

Сили оборони України вже впливають на діяльність Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема ліквідуючи носії крилатих ракет "Калібр". Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Донбас Реалії" 20 вересня.

Говорячи про "Калібри", Юрій Ігнат згадав про нещодавнє знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" в Севастопольській бухті.

"Як філігранно пілоти Повітряних сил розправилися з підводним човном, який, щоправда, був на суші, але все-таки це один із носіїв "Калібрів". І очевидно, їх може ставати менше", — сказав спікер.

За словами Юрія Ігната, до пілотів Повітряних сил приєднуються Військово-морські сили та інші Сили оборони України, які вже впливають на діяльність флоту РФ, "де б він не знаходився".

"Звичайно, краще знищити самі носії там, де вони стоять, ніж боротися потім із ракетами", — заявив Ігнат.

Спікер ЗС ЗСУ також згадав про західні винищувачі F-16, зазначивши, що ці літаки з ракетами "Гарпун" під крилами теж здатні "відправити на дно російський Чорноморський флот".

Нагадаємо, вранці 20 вересня ЗСУ вдарили по місцях дислокації російської техніки та особового складу в тимчасово окупованому Криму. Удар було завдано по командному пункту Чорноморського флоту.

Раніше, 18 вересня, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив подробиці удару по російському патрульному судну "Сергей Котов". За його словами, на кораблі пошкоджено гвинт та є пробоїна в лівому борту.