Командири ЗС РФ змушують солдатів ходити в божевільні контратаки під Бахмутом, — ISW

За словами аналітиків, військові командири окупантів почали перекидати на передову особовий склад. Росіян не забезпечують достатньою кількістю артилерійських снарядів, а ті що є — часто не вибухають під час пострілу.

Військове командування ЗС РФ змушує російських солдатів ходити в необдумані контратаки, щоб повернути втрачені позиції під Бахмутом. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 20 вересня йдеться про те, що підрозділи 1-го батальйону 1442-го полку Алтайського краю заявили, що кинули свою техніку в районі Кліщіївки після того, як дістали наказ сформувати штурмову групу й атакувати.

Повідомляється, що військові командири окупантів почали перекидати на передову особовий склад різних категорій. Зокрема й тих, які перебували в тилу. Їх не забезпечують достатньою кількістю артилерійських снарядів, а ті що є — часто не вибухають при пострілі.

Експерти повідомили, що у російських військовослужбовців занепад морального духу. Ситуація погіршилася після того, як вони дізналися, що ЗСУ змогли ліквідувати велику кількість їхніх товаришів по службі з 1442-го полку Алтайського краю. Зараз у них немає укріплених оборонних позицій.

Також аналітики повідомили, що один із російських військкорів звинуватив командування ЗС РФ у тому, що воно дало наказ відбити Андріївку та прилеглу територію до неї. Командири запланувало слабкі та безглузді контратаки, а також не надало своїм штурмовим підрозділам достатньої кількості розвідданих.

Нагадаємо, що 20 вересня в районі Бахмута ССО знищили гармату МСТА-Б з дорогими снарядами "Краснопіль". Ринкова вартість боєприпасу, який здатен вразити броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, сягає 40 тисяч доларів.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли про контрнаступ на двох напрямках. Українські війська успішно знищують ворога під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку. Спроби ЗС РФ контратакувати закінчуються втратами в окупантів.