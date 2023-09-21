"Експериментували": експерт розповів про тактику ЗС РФ під час ранкових ударів по Україні

Ракети були направлені групами, які об’єднувалися, або поділялися. За тактикою пусків, росіяни досліджували спроби прориву української ППО, вважає військовий експерт Олександр Коваленко.

21 вересня Росія завдала масованого ракетного удару по території України. ЗС РФ били по кількох містах і використовували накопичений боєкомплект, а також експриментували з виконанням одночасно кількох завдань. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Згідно з офіційними даними, було застосовано 43 ракети Х-101/555, з яких Сили оборони України збили 36.

"Удар завдавався по кількох містах, Львову, Рівному, Києву тощо. Ракети були направлені групами, які об’єднувалися, або поділялися. Тобто, за тактикою пусків, росіяни експериментували зі спробами прориву ППО та виконання одночасно кількох завдань", — вважає Коваленко.

Він зауважує, що з урахуванням останнього удару ракетами Х-101/555 18 вересня, можна говорити про те, що РФ використала накопичений боєкомплект.

"У цілому нині, за умов складної обстановки, було показано високий результат перехоплення ракет противника. Особливо слід зауважити на кількість застосованих ракет. Було використано не лише накопичений боєкомплект, але й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, які мають проблему зі зносом та ресурсом. Тобто командування окупантів цьому удару надавало особливого значення і результат навряд чи їх задовольнив", — коментує експерт.

Також він акцентував увагу на влучанні на енергооб'єкт на Рівненщині і припустив, що це може бути така собі "проба пера" і може бути початком низки ударів по енергетичній інфраструктурі.

Ракетна атака 21 вересня

Рано вранці в кількох українських містах пролунали вибухи. У Києві було зафіксовано падіння уламків ракет, що спричинили пожежі та руйнування в деяких районах. Внаслідок атаки зникло світло в частині столиці.

Також ворог атакував ракетами місто Дрогобич у Львівській області. Вони вдарили по промисловому об'єкту та приватному складу. Інформації про постраждалих серед місцевого населення не надходило.

Також обстрілів зазнали Черкаси. Уламки ракети впали на готель. Під завалами опинилися понад два десятки людей. Рятувальна операція триває.