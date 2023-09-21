Нетрадиційне рішення: РФ ризикнули перевантажити Ту-95МС для удару по Україні, — експерт

Російське командування підняло у повітря десять бомбардувальників, щоб запустити крилаті ракети, загальною вартістю більш як пів мільярда доларів. Після атаки про знеструмлення повідомили у п'яти областях України.

В ніч з 20 на 21 вересня російське командування віддало наказ завдати масованого ракетного удару по Україні. По цілях вдарили 43 крилатими ракетами Х-101/Х-55/Х-555, які запускали з бомбардувальників Ту-95мс. Експерти відзначили, що раніше Кремль більш обережно експлуатував ці літаки. Про висновки експертів пише портал Defense Express.

Аналітики проаналізували звіти Повітряного командування ЗСУ щодо крайніх трьох ракетних атак, які здійснили ЗС РФ. Зокрема, їх цікавив період з 16 по 21 вересня:

16-17 вересня — 9 літаків та 10 ракет;

18-19 вересня — 8 літаків та 17 ракет;

20-21 вересня — 10 літаків та 44 ракет.

У поведінці росіян виділили один з важливих аспектів. Зокрема, ЗС РФ під час обстрілу в ніч на 21 вересня навантажили Ту-95мс "під зав'язку" — тобто кожен з літаків, які здійнявся в повітря, випустив чотири або п'ять крилатих ракет. Експерти наголосили, що це свідчить про "ризик", на який пішло російське командування: воно дуже "хотіло" завдати удару по чомусь важливому для Кремля. Таких літаків, зазначимо, у РФ лише 45 і кожен коштує близько 26 млн дол.

Про те, що особливо цікавить Кремль, говорять наслідки обстрілу. Зокрема, відомо про часткове знеструмлення п'яти областей: трьох — на півночі (Рівненська, Житомирська, Київська), однієї — в центрі (Дніпропетровська), однієї — на сході (Харківської).

Є ще один аспект, на який пропонують звернути увагу експерти. РФ наважилась за один раз використати місячний запас крилатих ракет Х-101. Припускають, що оцінки запасів та випуску подібних ракет неточні. Однак важливо те, що росіяни "ризикнули", запустивши таку партію за один раз.

Прикметним також є ефективність масованого ракетного удару РФ, заради якого воно ризикнуло бомбардувальниками. Зокрема, з 43 ракет українське ППО збило 36. Отже, з 43 російських ракет лише сім долетіли до цілі. Варто також зазначити, що вартість кожної ракети — 13 млн дол. Тобто вартість сумарного залпу — 559 млн дол.

Нічна атака РФ: деталі

Зазначимо, в ніч на 21 вересня ЗС РФ завдали по Україні масованого ракетного удару. Повітряне командування відзвітувало про збиття 36 ракет з 43, що свідчить про ефективність ППО на рівні 86%.

Військові адміністрації розповіли про наслідки нічної атаки. Зокрема, на Черкащині пошкоджено готель в обласному центрі. Крім того, є поранені люди в Києві. Також відомо про руйнування у Рівненській області. Також повідомили про прильоти у Дрогобичі на Львівщині: сталось загоряння в цехах промислового підприємства.

Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив логіку дій російського командування. Офіцер зазначив, що основна ціль росіян — Київ: саме туди летять, петляючи, крилаті ракети ЗС РФ. Також Ігнат прокоментував удари ЗСУ по бухті в Севастополі: з його слів, українська ракета "філігранно" влучила у російський підводний човен.