"Розміновують поля ночами": виділення Києву ATACMS і F-16 потрібно узаконити, — сенатор Маккол

За словами конгресмена-республіканця від штату Техас Майкла Маккола, Україна зрештою отримає ракети ATACMS. У тих умовах, у яких діють ЗСУ, США б свої війська не направили.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з представниками Палати представників і Сенату. Після переговорів за зачиненими дверима конгресмен-республіканець від штату Техас Майкл Маккол заявив, що Україні потрібні літаки F-16 і ракети ATACMS. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я запитав: "Який у вас план перемоги? І що вам потрібно для перемоги?" Зокрема, це дві речі: авіація — F-16 і ATACMS. Їм потрібна артилерія дальньої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони. Зараз у них цього немає", — заявив Маккол.

Він також додав, що зараз ЗСУ йдуть уперед без повітряної підтримки, доводиться розміновувати поля ночами вручну.

"Ми не відправили б свої війська за таких умов. Тому ми повинні дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми повинні прописати в законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив", — уточнив він.

Щодо обговорюваних 24 млрд доларів, які США збираються передати Україні, Маккол сказав, що "їм це необхідно — і вони це отримають", оскільки більшість підтримує це.

Він також згадав про те, що на зустрічі із Зеленським був присутній і спікер Палати представників Кевін Маккарті.

Майкл Маккол

"Спікер, як і я, висловлював потужну підтримку [Україні], але ми розчаровані повільністю адміністрації в тому, що стосується надання зброї", — зазначив Маккол.

За словами техаського конгресмена, виділення Україні ATACMS і F-16 може бути узаконено.

"Вони потребували цього ще рік тому, і це тягнеться занадто довго, тому ми можемо прописати це в законопроєкті — і це моя мета", — сказав Маккол.

Нагадаємо, що постачання ATACMS Україні "не виключено", Зеленський прибув до Конгресу США.

Також повідомлялося, що президент України назвав удари по Кримському півострову виправданими.