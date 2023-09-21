"Нічого не зробили": миротворці РФ провалили місію в Карабасі, — Пашинян

За словами вірменського прем'єр-міністра, 2020 року було підписано тристоронній договір, який зобов'язав росіян гарантувати безпеку цивільного населення, однак це призвело до нового загострення.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що Російська Федерація провалила свою місію в Нагірному Карабасі, адже її миротворчий контингент перебував там із кінця 2020 року. Про це він заявив в опублікованому відеозверненні в соціальній мережі Facebook 21 вересня.

За його словами, у російських ЗМІ після початку азербайджанської антитерористичної операції в Нагірному Карабасі почали писати, що Вірменія нібито намагається перекласти відповідальність за свої невдачі на Росію. Глава вірменського уряду заперечує це.

"Ми не перекладаємо провину на кого б то не було за свої невдачі. Є тристороння заява глав Вірменії, Росії та Азербайджану від 9 листопада 2020 року, де зазначено, що Лачинський коридор має повноцінно бути під контролем російського миротворчого контингенту, що миротворчий контингент має гарантувати безпеку цивільного населення", — заявив Нікол Пашинян.

Окремо було зазначено, що вірменська влада останні півтора року регулярно вказувала на те, що обіцяні процеси не йдуть правильним шляхом. Єреван не заперечує, що велика відповідальність була і на ньому, але це не означає, що варто забувати про дії та обіцянки Москви.

"Ми несемо свою частку відповідальності, але це не означає, що ми маємо заплющувати очі на провали миротворчого контингенту Росії в Нагірному Карабасі. Якщо російські миротворці могли досягти згоди навколо перемир'я між Карабахом і Азербайджаном, чому вони нічого не зробили до нападу Азербайджану на Нагірний Карабах", — продовжив Нікол Пашинян.

Також його цікавить, чому Кремль не здійснив посередницьку діяльність, коли з'явилися перші повідомлення про оточення Азербайджаном цієї території.

Представники Російської Федерації ніяк не відреагували на заяви вірменського міністра на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 19 вересня уряд Азербайджану заявив про початок "антитерористичної операції" на території вірменського анклаву в Нагірному Карабасі.

Того самого дня протестувальники в Єревані почали штурм будівлі уряду. Також виявилася заблокованою будівля посольства РФ.

20 вересня з'явилася інформація про капітуляцію Карабаху перед Азербайджаном. "Армія оборони Нагірного Карабаху" і ЗС Вірменії будуть змушені скласти зброю і здати техніку, заявляли в МО Азербайджану.

Також зазначалося, що Кремль розпорядився державним ЗМІ в матеріалах писати, що винуватцями загострення ситуації є Вірменія та її західні "партнери", а російських миротворців необхідно представляти як "героїчних рятівників мирного населення".