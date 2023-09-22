Україна має захистити себе цієї зими: США анонсували новий пакет військової допомоги

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, новий пакет військової допомоги на 325 млн доларів містить додаткові боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські та касетні боєприпаси, а також протитанкові засоби.

Сполучені Штати нададуть Україні нову безпекову допомогу на суму 128 мільйонів доларів, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку в рамках раніше дозволених скорочень власних запасів. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

За його словами, новий пакет військової допомоги на 325 млн доларів містить додаткові боєприпаси для засобів протиповітряної оборони. Вашингтон хоче допомогти Україні зміцнитися, щоб відбити повітряні атаки Росії майбутньої зими.

"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", — додав він.

Журналісти зазначили, що заяву Блінкена було зроблено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні.

На сайті Пентагону опублікували повний список озброєнь і обладнання, що отримає Україна:

ракети AIM-9M;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50;

155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;

105-мм артилерійські снаряди;

ПТРК TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

59 легких тактичних машин;

інженерні боєприпаси для подолання перешкод;

запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що раніше журналісти з посиланням на свої джерела писали, що Штати хочуть надати Україні пакет військової допомоги на суму в 325 млн доларів. Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Штати не передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, незважаючи на всі запити Києва.

Також зазначимо, що Володимир Зеленський прибув до Білого дому. На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.