Більше боєприпасів, артилерії та систем ППО: альтернатив допомоги Україні немає, — Байден

За словами президента США, перші американські танки Abrams прибудуть в Україну вже наступного тижня.

Президент США Джо Байден заявив, що розраховує, що Конгрес США гарантує продовження військової допомоги Україні. За його словами, альтернатив цьому немає. Про це повідомляє CNN.

За словами американського президента, з наближенням зими Україна готується до майбутніх неприємностей, які виникнуть через ракетні обстріли РФ. Однак американці готові допомогти українцям пережити зиму.

"Я розраховую на здоровий глузд Конгресу США — альтернативи немає", — заявив президент США.

За його словами, перші американські танки Abrams прибудуть в Україну вже наступного тижня. Ба більше, Байден вважає, що Києву потрібно більше артилерії, протитанкових засобів, більше боєприпасів різних типів.

"Ми також докладаємо зусиль зі зміцнення можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші й найтемніші дні року", — заявив Байден.

За словами американського лідера, президент РФ Володимир Путін помилково вважає, що зможе зломити бажання Заходу допомагати Україні в прийдешні місяці.

"Президент, американський народ — демократи, республіканці, сім'ї по всій нашій країні — розуміють, за що бореться Україна", — сказав Байден.

Нагадаємо, що Байден оцінив хоробрість народу України в боротьбі з агресією РФ. За словами американського президента, жодна нація у світі не зможе бути по-справжньому в безпеці, якщо Україна програє війну Росії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Білого дому. На кадрах із прямої трансляції можна помітити, що світових лідерів супроводжують перші леді — Олена Зеленська та Джилл Байден. Після проведених переговорів очікується пресконференція, де можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.