Атака БПЛА на Крим і Туапсе: у Міноборони РФ заявили, що ППО знищила українські дрони

За даними російського оборонного відомства, два українські безпілотні літальні апарати нібито знищили чергові засоби ППО над акваторією Чорного моря, поруч із південно-східним узбережжям Кримського півострова, а також у Туапсинському районі Краснодарського краю.

У Російській Федерації повідомили про "припинення" атаки двох БПЛА в акваторії Чорного моря і в Краснодарському краї. Про це заявили в Міноборони РФ.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — пише МО РФ.

За даними окупантів, імовірно, два українські безпілотні літальні апарати нібито були знищені черговими засобами ППО над акваторією Чорного моря, поруч із південно-східним узбережжям Кримського півострова, а також у Туапсинському районі Краснодарського краю.

Як повідомляє російське медіа Shot, дрон збитий на підльоті до міста Туапсе Краснодарського краю. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

"О 4:30 і о 4:35 у Туапсе було здійснено два пуски системою ППО в бік моря. За попередніми даними, метою був безпілотний літальний апарат — його знищено, повідомили в Адміністрації Туапсинського району", — ідеться в повідомленні.

На березі пошкоджень і порушень об'єктів інфраструктури, будівель і споруд немає, додали в джерела.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено БДК "Мінськ" проекту 775. Судячи з оприлюднених у Мережі фото, великий десантний корабель втратив усю надбудову.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім "Калібрів" підводний човен є носієм торпед і мін.

Крім того, 14 вересня Сили оборони завдали ударів по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту Росії. Пізніше представник ГУР МО Андрій Юсов уточнив, що внаслідок атаки було пошкоджено судно "Сергей Котов".