"Від смерті не втечеш": 3 ОШБр показала, як FPV-дроном знищила ворога (відео)

Російські військові на бронетехніці намагалися втекти від дрона-камікадзе. Під час втечі один із бійців випадає з транспортного засобу.

Українські бійці знищили ворожу бронетехніку разом з особовим складом за допомогою українського FPV-дрона. Про це повідомив заступник командира Третьої Окремої штурмової бригади майор Максим Жорін у Telegram.

"Від смерті не втечеш. І від FPV-дрона протитанкістів Третьої штурмової", — сказав Максим Жорін.

Майор опублікував відео, на якому видно, як військовослужбовці Російської Федерації намагалися втекти на бронетехніці від українського дрона-камікадзе. Проте під час втечі щось іде не так — і росіяни "гублять" свого бійця, який випав із транспортного засобу під час руху. Після цього безпілотний літальний апарат досягає своєї цілі.

Українські FPV-дрони: що про них відомо

Безпілотні літальні апарати оснащені функцією "вид від першої особи". Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, яка встановлена в передній частині дрона. FPV-дрони — швидкі квадрокоптери, якими можна керувати за допомогою спеціальної гарнітури. Оператори БПЛА мають окуляри, завдяки яким можуть бачити місцевість навколо дрона, ніби сидять у його "кабіні". Також окуляри можна використовувати в сонячну погоду, оскільки вони не створюють відблисків.

Нагадаємо, 21 вересня з'явилося відео, як українські військові знищили російський танк за допомогою БПЛА. Зокрема, для цього військові могли скористатися FPV-дроном Pegas.

Того ж дня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав, що бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" на Південному напрямку.