Лякають Захід: Китай та РФ розбудовують ядерну інфраструктуру, – CNN (фото)

За останні кілька років на російському полігоні на Новій Землі та китайському Лоп Нур побудовані нові обʼєкти, в тому числі підземні тунелі. Діяльність може свідчити до підготовки ядерних випробувань, які припинені з 1990-х років.

Протягом останніх років РФ та КНР побудували нові обʼєкти та тунелі на ядерних полігонах у той час, коли напруженість із Заходом зросла до найвищого рівня. Про це повідомляє CNN.

Журналісти виявили розширення інфраструктури на двох ядерних полігонах:

Китай — західний регіон Сіньцзян, полігон Лоп Нур;

Росія — архіпелаг на Новій Землі у Північному Льодовитому океані.

Супутникові знімки зафіксували зміни за останні 3-5 років. Вони показують нові обʼєкти, тунелі, дороги та сховища на полігонах.

"Ми бачимо справді багато натяків, які свідчать про те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", — заявив професор Джеффрі Льюїс з Центру нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна.

Росія та Китай

Росія використовує майданчик на Новій Землі, який створив Радянський Союз вперше з 1955 року. Останні випроування на ньому були у 1990 році вибухом під землею. Супутникові знімки показали, що з 2021 по 2023 роки на полігоні велося масштабне будівництво. РФ побудувала тунелі в горах.

Нові обʼєкти на російському ядерному полігоні Фото: Planet

"Мені цілком зрозуміло, що росіяни готуються до можливого ядерного випробування. Можливо, росіяни намагаються підійти до лінії, підготувавшись до ядерного випробування, але не здійснивши його. По суті, вони робили б це, щоб "налякати" Захід", — додав Лейтон, колишній офіцер розвідки Повітряних сил США, а тепер аналітик CNN.

Китайський полігон Лоп Нур невпинно збільшується в розмірах. Підемні тунелі теж розширюються. У 2021 та 2022 роках було побудовано нове сховище, яке можна використовувати для зберігання вибухівки.

"Китайський полігон відрізняється від російського. Він просто величезний, і у нього багато різних частин", — каже Джеффрі Льюіс.

Нові обʼєкти на китайському полігоні Лон Нур Фото: Planet

Ціль, яку можуть ставити китайці, полягає в проведенні докритичних ядерних випробувань. Проте в МЗС Китаю розкритикували доповідь як "роздмухування ядерної загрози" та назвало роботу журналістів безвідповідальною.

"З моменту оголошення про призупинення ядерних випробувань у 1996 році китайська сторона постійно поважала цю обіцянку та наполегливо працювала, захищаючи міжнародний консенсус щодо заборони ядерних випробувань", — заявили в МЗС.

Підземні тунелі у горах на китайському ядерному полігоні Фото: Planet

Нагадаємо, 19 вересня президент Зеленський закликав роззброїти Росію через їхню агресивну війну в Україні.

10 вересня Україна вперше отримала американське ядерне паливо замість російського для радянського реактору ВВЕР-1000.