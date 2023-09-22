Україна все ще без ATACMS: що заважає США передати далекобійні ракети, — експерти

Побоювання Вашингтона з приводу того, чи завдадуть українські сили ракетами ATACMS удару по території РФ вже не актуальні, вважають польські експерти. Україна вже має в розпорядженні далекобійні ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP EG.

Збройні сили України все ще не мають у своєму розпорядженні далекобійні ракети ATACMS для реактивних систем HIMARS, оскільки у Вашингтоні побоюються, що українські сили використовуватимуть їх для завдавання ударів по території Росії. Однак, на думку польських експертів, така позиція видається дивною з огляду на те, що на озброєнні України вже є далекобійні ракети повітряного базування, які постачають Велика Британія і Франція. Про те чому США досі не надають Україні своїх балістичних ракет йдеться в матеріалі Defence 24.

Оглядачі пишуть, що ракети ATACMS помилково вважаються зброєю, яка прискорить український наступ, оскільки вони не призначені для того, щоб безпосередньо підтримувати штурмові операції Сил оборони. Це необхідне озброєння, але воно не визначить кінцевий успіх у війні.

Тим часом побоювання американців у тому, що українські сили завдадуть удару по території Росії втратили свою актуальність.

"Вони зникли, коли Україна отримала ракети з дальністю навіть більшою, ніж у ATACMS: від Великої Британії — Storm Shadow, і Франції — SCALP EG. Тим паче що українці послідовно дотримуються своїх домовленостей щодо обмеження вибору цілей у Росії", — зазначають польські експерти.

Тим часом Вашингтон поки що не наважується надавати Києву ці ракети через те, що їхній запас може бути обмежений і недостатній для того, щоб поділитися ними з Україною. Крім того, американці і так спустошили свої запаси ракет GMLRS з дальністю дії до 85 км, оскільки тисячі їхніх одиниць були відправлені для ЗСУ.

"Американці знають, що з огляду на характер війни, яку ведуть, усе поставлене також буде швидко витрачено. Україна фактично перетворилася на "бездонний колодязь", який прийматиме все, що йому дадуть", — підкреслили оглядачі.

Чим можуть бути корисні ATACMS

Далі вони пишуть, що у США є старі ракети типу М48 і М57, випущених 2000-х, але, як показує бойовий досвід застосування GMLRS по Антонівському мосту, навіть кілька влучань ними призводили до того, що в бетонному покритті просто з'являлися великі дірки. У разі ж влучання ракети ATACMS у таку ціль, ймовірно, був би зірваний проліт або обвалилася б опора.

Що стосується перспектив застосування ATACMS в Україні, то вони були б вельми корисні після того, як українські війська вийдуть до Азовського моря. Тоді ракетні комплекси можна було б розмістити таким чином, щоб завдавати ударів по логістичних маршрутах у Криму, від яких сильно залежить російська армія на півдні України.

"Тоді американські ракети з радіусом дії 300 км зможуть одним ударом перерізати всі лінії зв'язку, що з'єднують Кримський півострів із Росією, — зокрема, знищити порт Керч і Керченський міст", — вважають експерти.

В іншому разі, якби така атака на кримські переправи була проведена до виходу українських сил до Азовського моря, то росіяни могли б просто збільшити постачання безпосередньо з РФ, наприклад, за маршрутом через Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь. У якомусь сенсі цінність ракет ATACMS, які з тактичного і стратегічного погляду дуже цінні, була б розтрачена даремно.

І навпаки, удари по логістиці в Криму призвели б до того, що сталося в Херсонській області наприкінці 2022 року. Тоді ж перекриття росіянам постачання шляхом руйнування переправ на Дніпрі змусило ЗС РФ практично без бою відступити на східний берег річки — зокрема й здати Херсон, підсумували експерти.

Нагадаємо, представник адміністрації президента Джон Кірбі 22 вересня заявив, що далекобійні ракети ATACMS залишаються предметом обговорень на майбутнє і США не планують зупинятися в наданні допомоги Києву.