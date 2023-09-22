Чорноморський флот РФ потрапив в українську сіть і тепер не вибереться, — ЗМІ

За даними журналістів, Київ освоїв методичну стратегію "демілітаризації" Чорноморського флоту: поступово руйнується допоміжна інфраструктура кораблів РФ.

Чорне море перетворилося на небезпечне місце для російських військових кораблів. Незважаючи на кількість військово-морської техніки, ЗС РФ не змогли домогтися переваги на морі. Тепер через асиметричні атаки ЗСУ Кремлю доводиться тримати свій знаменитий Чорноморський флот на безпечній відстані. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на джерела, близькі до Міноборони України.

Україна освоїла методичну стратегію "демілітаризації" Чорноморського флоту: поступово руйнується допоміжна інфраструктура кораблів РФ.

"Їхня мета — по суті, полягає в тому, щоб задавити нас економічно, — заявив в інтерв'ю журналістам Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України. — Єдиний спосіб вийти з цього становища — знищити Чорноморський флот, його можливості окупувати Чорне море — і відновити вільне судноплавство".

За словами Загороднюка, іншого виходу немає, доводиться продовжувати зусилля в цьому напрямку до кінця.

Не все, що замишляв президент РФ Володимир Путін перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, пішло за планом. Особливо в Чорному морі. За минулі 18 місяців було пошкоджено або знищено 16 кораблів російських ВМС. Причому у противника немає військово-морського флоту в традиційному розумінні та обмежені можливості в частині авіації, згідно з нідерландським аналітичним порталом Oryx.

В умовах економічних санкцій кожна з таких втрат, за оцінками журналістів, була новим довгостроковим викликом для російського суднобудування.

Колишній міністр оборони України зазначив, що вцілілі російські кораблі будувалися дуже давно. У них є серйозні проблеми з озброєнням, технікою та іншим.

13 вересня українські ракети знищили десантний корабель і ударний підводний човен, що перебували в сухому доці Севастополя.

Чорноморський флот РФ зазнає помітних втрат на тлі практично щоденних атак українських дронів, ракет і диверсантів на об'єкти в Криму. Знищувалися радіолокаційні системи, батареї ППО і ракетні комплекси.

Україна знаходить проломи в системі російської оборони, сказав Андрій Риженко, відставний капітан ВМС України. За його словами, знищення російських об'єктів у Криму підвищить інтенсивність контрнаступу.

Нагадаємо, що з'явилися знімки після удару ЗСУ по командному пункту Чорноморського флоту.

Також повідомлялося, що Сили оборони успішно вразили військовий об'єкт ЗС РФ під Севастополем.