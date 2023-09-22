"Успішна операція Сил оборони": у ЗСУ прокоментували удар по штабу ЧФ РФ в Криму (відео)

У захопленому Севастополі пролунали вибухи та задимів уражений штаб Чорноморського флоту. Зі слів речника Повітряних сил Юрія Ігната, російським окупантам "неспокійно" в Криму вже давно, але цього тижня це особливо відчутно.

22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи та зазнав удару штаб Чорноморського флоту. Цю подію в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хочеться вірити, що прилетіло і якомога сильніше. Я не можу, на жаль, коментувати ці речі сьогодні. Я думаю, ті, хто може, прокоментують пізніше, тому що і напередодні, і під час, і навіть після операцій, які успішно проводять Сили оборони, є певна тиша. Потрібно розуміти, що агентура ворожа не спить", — сказав він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що в тимчасово окупованому Криму ситуація склалась "неспокійно" для загарбників вже давно. Зі слів військовослужбовця, особливо ворог відчув це протягом останнього тижня.

"Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усе для того, щоб окупантам було неспокійно", — заявив Ігнат.

З його слів, таким чином Сили оборони роблять знаковою для усіх фразу "Не хочется уезжать из Крыма".

Нагадаємо, 22 вересня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, після чого росіяни почали "спішно" встановлювати димову завісу над Севастопольською бухтою. Вберегти штаб Чорноморського флоту РФ від ракетного удару це не допомогло.

ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Міноборони України, писали, що Чорне море почало становити небезпеку для російського флоту. Сили оборони майже щодня завдають ударів, щоб "демілітаризувати" Чорноморський флот РФ.