Деякі військовозобов'язані чоловіків можуть виїхати за кордон під час війни: що відомо

Довідку ВЛК можна отримати за письмовим зверненням до ТЦК та СП. Вона може знадобитися під час перетину кордону при визначенні тимчасової непридатності військовозобов'язаного чоловіка до служби, розповіла юристка.

Українські чоловіки, яких виключено з військового обліку, можуть виїжджати за кордон. Для цього їм потрібно мати відмітку у військово-обліковому документі. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало.

Вона зазначила, що для виїзду за кордон у військовому квитку або тимчасовому посвідченні повинна бути відмітка про виключення з військового обліку за станом здоров'я. Крім цього, такі громадяни не підлягають призову відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та мають право на виїзд з України згідно з постановою Кабміну "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України"

Зі слів Бекало, під час перетину кордону може знадобитися довідка ВЛК у разі визначення тимчасової непридатності, за якою надають відстрочку від призову. Довідка ВЛК слугуватиме підставою для виїзду з України.

Вона наголосила, що в Держприкордонслужбі підтвердили, що для перетину кордону чоловіком, якого виключили з військового обліку, достатньо показати прикордонникам військово-обліковий документ з відповідною відміткою. Також юристка радить надіслати запит до ДПСУ, аби прикордонники підтвердили ваше право на перетин кордону без довідки ВЛК.

Марина Бекало додала, що довідку ВЛК можна отримати, незалежно від того, чи будете ви перетинати кордон, чи ні. Для цього потрібно звернутися в письмовому вигляді до ТЦК та СП з вимогою видачі такої довідки.

Нагадаємо, адвокатка, керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун зазначила, що військовозобов'язані чоловіки, яким потрібно з'явитися в ТЦК та СП, повинні мати власний пакет медичних документів. Крім цього, юристка радить заздалегідь їх направити на адресу свого ТЦК.

Адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич заявив, що співробітники ТЦК не можуть передавати повістки про призов через родичів, це можна робити виключно особисто. Зокрема, повістка, передана через родичів чи знайомих, не зобов'язує з'явитися до ТЦК, тому її можна ігнорувати, що не вважатиметься порушенням.