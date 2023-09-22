"Захід зливає": Лукашенко прокоментував заяви Польщі щодо зерна та зброї Україні

Білоруський президент впевнений, що Польща тисне на Україну, бо її до цього примусили США. Тим часом Білорусь буде захищатись від країн заходу — витрачатиме гроші на безпілотники.

З середини вересня 2023 року триває непорозуміння між Україною та Польщею через заборону перевезення української сільськогосподарської продукції. Польський уряд наполягає, що не буде скасовувати ембарго, навіть всупереч рішенню ЄС. Один з аргументів на користь ембарго — начебто захист місцевих фермерів, які втрачають кошти через імпортне зерно. Також пролунали заяви щодо припинення військової допомоги, яку Україна отримувала від Польщі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на подію, прив'язавши до неї поведінку країн заходу. Про це розповіли у Telegram-каналі агентства "РИА-Новости".

Лукашенко взяв участь у регіональному семінарі "Про розвиток тваринництва у Республіці Білорусь в Соліногорську". Спершу він розповів присутнім про важливість збільшення поголів'я худоби. Потім вирішив поговорити на зовнішньополітичну тематику.

Білоруський президент впевнений, щоб США вливає "величезні кошти" в економіку Білорусі. Тому критика України, яка лунає з уст польських політиків, "з'явилась не просто так". На його думку, насправді все відбувається за наказом заходу, який вирішив більше не підтримувати Зеленського.

"З-за океану відмашку дали: треба вже зливати цього Зеленського, набрид він. Завтра вибори в Америці, ніхто й не дивитиметься на це", — сказав Лукашенко.

На завершення зовнішньополітичних тез білоруський президент вкотре нагадав, що йому потрібно захищатись, у тому числі — від "скажених політиків Польщі".

Кілька слів політик сказав і щодо нарощування військової спроможності. Зокрема, нагадав про масовані удари, які останнім часом стаються в Росії. Перед ним, з його слів, постала дилема: робити меліорацію чи запасатись дронами? Каже, що це "скажені гроші, але життя дорожче".

Експорт зерна з України: деталі

Зазначимо, 15 вересня Євросоюз прийняв рішення про скасування ембарго на провезення українського зерна кількома європейськими країнами: Польщею, Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Уряди цих країн заборони ввезення збіжжя, при цьому зігнорували скасування дії зернової угоди з боку президента Росії Володимира Путіна. Український уряд заявив, що шукатиме справедливості в суді.

Після скасування зернової угоди Росія почала масовані обстріли морських та річкових портів України. Зокрема, сталось кілька десятків ударів по Одесі, Чорноморську, Ізмаїлу, Рені. При цьому країни-сусіди у цей момент вирішили заблокувати ще й сухопутний шлях для українського зерна.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 19 вересня відвідав з офіційним візитом США. Під час візиту він зустрівся з президентом США Джо Байденом: після цього було проголошено про виділення більш як 300 млн пакету військової допомоги. Крім того, український президент критично висловився щодо дій польських урядовців: сказав, що не очікував такого від сусідів.