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Ефектний та вдалий удар: бійці 72-ї ОМБр показали, як знищили російський танк (відео)

Діана Бондаренко
Фото: Скрин відео | ЗСУ знищили ворожу техніку

Безпілотник завдав влучного удару по російському танку. Ворожа техніка загорілася, а потім потужно вибухнула.

Бійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як знищували російську військову техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефектно знищили ворожу техніку", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому ролику видно, як українські військові виявили російський танк біля лісосмуги. Після цього в хід пішов дрон — як летів до своєї цілі та завдав влучний удар, після якого ворожа техніка загорілася, а в небо здійнявся густий сірий дим. Через декілька секунд відбувся потужний вибух, який повністю знищив військову техніку та примножив кількість диму.

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Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь". Ворог намагався замаскувати озброєння, проте внаслідок взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони ціль було ліквідовано.

Того ж дня з'явилося відео, як в Херсонській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували три надводні човни російської армії. Зокрема, бійці завдали удари дронами-камікадзе українського виробництва. Разом із човнами було знищено особовий склад ЗС РФ.

21 вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський показав відео, а якому бійці 406 Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили ворожу 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" на Південному напрямку.