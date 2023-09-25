Адміністрація схвалила: Гіркіна в СІЗО нібито побив український військовополонений, — соцмережі (фото)

За даними російських пропагандистів, інцидент стався під час прогулянки. На терориста нібито накинувся один із захисників Маріуполя, який перебуває в полоні.

Російського терориста і колишнього "міністра оборони" т.зв. "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Грікіна нібито побили в СІЗО. Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а до постів прикріплюють фото побитої людини, схожої на Гіркіна.

Згідно з повідомленнями, терориста, відомого також під вигаданим ім'ям "Рунов", доправили в СІЗО разом з українськими військовополоненими з Маріуполя. Напад на нього, за даними пропагандистів, стався, коли Гіркін вийшов на прогулянку — його нібито побив український захисник Маріуполя.

Пропагандисти пишуть, що це було санкціоновано адміністрацією СІЗО. А один з авторів повідомлення висловив думку, що Гіркін, можливо, ніколи не вийде з-під варти.

У соцмережах російські пропагандисти публікують фото побитого Гіркіна Фото: Соцмережi

"Напав правий радикал. Природно, без зеленого світла з боку адміністрації це було неможливо здійснити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігоря Гіркіна заарештували в липні 2023 року за звинуваченням у закликах до екстремізму, і йому загрожує до 5 років в'язниці. Він заявляв про готовність співпрацювати зі слідством, але продовжує заперечувати свою провину.

У вересні 2022 року стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов після повернення в Росію з окупованого Донбасу. Паспорт було видано Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ).

Також нагадаємо, що восени 2022 року в Нідерландах Гіркіна і кількох співучасників засудили до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у 2014 році.