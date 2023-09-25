Пройти другу лінію: чому бої під Запоріжжям мають велике значення для ЗСУ, — експерт

У Сил оборони України, зазначив полковник Петро Чернік, є стратегічна мета — вийти на оперативний простір Північного Приазов'я, де у противника немає серйозних укріплень.

Просування українських сил у районі Вербового може надати тактичну ініціативу для подолання другої і третьої лінії оборони противника. Наразі для ЗСУ важливо прорватися на цій ділянці фронту, оскільки з'являється перспектива подальшого виходу до Азовського моря. Про це 25 вересня розповів військовий експерт полковник Петро Черник в ефірі телемарафону.

Про просування Сил оборони на цій ділянці фронту розповів командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі під Вербовим у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі, не так швидко, як очікувалося. Головне — не втратити цю ініціативу, щоб не втратити це на практиці, в діях", — заявив генерал.

У зв'язку з цим експерт зазначив, що наразі українські сили перебувають біля другої лінії оборони росіян — так званої "лінії Суровікіна" і ведуть бойові дії, щоб вийти на оперативний простір у напрямку Азовського моря.

"Чому це важливо. Поки стоїть суха погода, у нас є всі умови доторкнутися до Північного Приазов'я. І кожен звільнений населений пункт наближає цю стратегічну мету", — пояснив полковник.

Водночас противник чинить запеклий опір, і для цього росіяни мають і достатню кількість живої сили та технічних засобів. Але при цьому Черник звернув увагу, що друга лінія російської оборони певною мірою простіша за першу лінію, яка була сильно замінована.

Далі, наголосив експерт, іде тилова лінія оборони, після якої, крім укріплених міст Токмак і Мелітополь, серйозних укріплень у росіян немає.

"Маємо надію вийти до Приазов'я", — підсумував Черник.

Раніше повідомлялося, що за інформацією росЗМІ Збройні сили РФ почали формувати розвідувально-штурмові бригади для штурму укріплень і ведення розвідки в найближчому тилу противника. Ці підрозділи будуть оснащені легкою і важкою військовою технікою, артилерією і БПЛА.