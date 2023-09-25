ЗСУ повторюють на Кримському півострові "херсонський сценарій", — експерт (відео)

На думку експерта Дмитра Снєгірьова, порівняно з деокупованим правобережжям Херсонської області Крим навіть більш уразливий з погляду логістики. ЗСУ створюють передумови для повторення так званого "жесту доброї волі".

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгірьов 25 вересня заявив, що Крим дуже вразливий з погляду логістики. ЗСУ вже прорвали там російську протиповітряну оборону та завдають ударів по логістиці противника. Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

На його думку, такі дії Сил оборони фактично є повторенням успішного сценарію деокупації Херсонської області, це один з етапів каскадного планування наступальних операцій.

"У класифікації НАТО це називається "перший етап каскадного планування наступальних операцій", коли береться під контроль логістична складова окупантів. На Херсонщині спочатку українським Збройним силам вдалося придушити системи протиракетної, протиповітряної оборони. Другим етапом Збройні сили України взяли під тотальний вогневий контроль основну логістику окупантів", — заявив Дмитро Снєгірьов.

Військовий експерт вважає, що порівняно з деокупованою частиною території Херсонської області Крим навіть більш уразливий з погляду логістики. ЗСУ завдають ударів по основному ланцюгу логістики ворога, створюючи передумови для повторення так званого "жесту доброї волі".

На думку Снєгірьова, ЗСУ достатньо взяти під вогневий контроль Кримський міст, Чонгарський міст, Перекопський перешийок і можливості ВС РФ в Криму будуть обмежені.

Експерт упевнений, що РФ буде намагатися утримувати Кримський півострів, проте з наростанням логістичних проблем це ставатиме дедалі складнішим завданням. Ротація особового складу ЗС РФ із Криму буде неможлива і це робить їх підрозділи недієздатними та деморалізованими.

Нагадаємо, 25 вересня Фокус повідомляв, що Сили спеціальних операцій підрахували втрати окупантів за час останніх атак по Криму. Серед них — командувач Чорноморського флоту Росії, адмірал Віктор Соколов.

Раніше, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту РФ у окупованому Севастополі в Криму прилетіли ракети.