Українські військові опановують американський мобільний міномет Scorpion (відео)

Мобільна мінометна система в першу хвилину може випустити до 12 мін. Офіційно ніхто не анонсував постачання Scorpion в ЗСУ, тому невідомо, чи будуть міномети в Силах оборони.

В мережі опублікували відео, на якому українські військові тренуються на американському 120-мм мінометів Scorpion. Про це повідомляє Army Recognition з посиланням на соціальні мережі.

Мобільна мінометна система розроблена спеціально для того, щоб швидко прибути на місце, розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію. Українські військові опановують Scorpion.

Виробляють Scoprion американська приватна компанія Global Military Products. Від моменту зупинки до першого пострілу потрібно всього 45 секунд. За наступну хвилину він може зробити 11 пострілів. Тобто за хвилину виходить до 12 пострілів. Потім тем стрільби знижується до 4 снарядів за хвилину. Після відпрацювання систему можна згорнути за 20 секунд. Завдяки цьому можна працювати за тактикою "бій-біжи", щоб уникнути контрбатарейних ударів ворога.

Scorpion має повністю цифрову систему управління вогнем, а також інтегровану метеостанцію для коригування знімків. Все це робить мінометну систему надзвичайно ефективною та універсальною. Максимальна заявлена дальність становить 7180 метрів.

Наразі не зрозуміло, чи отримають українські військові цю систему. У виданні не виключають, що таке може статися.

Нагадаємо, 22 вересня польська армія отримала партію самохідних 120-мм мінометів RAK на базі БТР Rosomak.

15 вересня армія РФ вперше показала на фронті артилерійсько-мінометну установку "Вєна".