Нічна атака на Одесу: у Міноборони заявили, що удар був "помстою за флот" від Росії (фото)

ЗС РФ атакували Одесу ракетами та дронами, їм вдалося уразити місцевий готель та морвокзал. У Міністерстві оборони переконані, що так Росія помстилась за свій Чорноморський флот.

Російські війська обстріляли Одесу. У Міністерстві оборони України заявили, що атака була відплатою за попередній успішний удар захисників по Севастополю. Про це йдеться у публікації пресслужби від 25 вересня.

"Вчора ввечері російські ракети влучили в готель в Одесі. Жалюгідна спроба відплати за наш вдалий удар по штабу ВМФ Росії в Севастополі", — зазначили в Міноборони.

Публікація пресслужби Міноборони від 25 вересня Фото: Скриншот

Нічний обстріл ЗС РФ: що вже відомо

За даними Сил оборони півдня, вночі на 25 вересня ЗС РФ спрямували на Одесу та область 19 дронів-камікадзе Shahed та 12 ракет "Калібр". Усі безпілотники та дві ракети вдалося знищити силам ППО. Також ворог запустив по Одесі 2 надзвукові ракети "Онікс". У місті зазнав суттєвих пошкоджень морський вокзал, а також загорівся привокзальний готель.

Пізніше у Державній службі надзвичайних ситуацій показали, як гасять пожежу в готелі "Одеса".

Речник голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що ЗС РФ навмисно били по портовій інфраструктурі. Він повідомив, що внаслідок атаки постраждала жінка та зазнали пошкоджень кілька приватних будинків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео роботи зенітної бригади, яка відбивала повітряну атаку Росії. Також для цього були залучені авіація й сили ППО.

Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі зазнав удару штаб Чорноморського флоту РФ. Пізніше цю подію прокоментували у Повітряних силах ЗСУ.