"За кожним кутом можуть бути росіяни": в ЗСУ розповіли про тактику боїв за Бахмут

Сили оборони дуже ретельно планують операції для деокупації Бахмута, а підходи до звільнення міста будуть зовсім іншими, через роботу артилерії та авіації, говорить Ілля Євлаш.

Сили оборони України не застосовують тактику лобових атак для деокупації Бахмута, оскільки бережуть особовий склад. Про це в коментарі "Еспресо" 25 вересня сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, навколо Бахмута точаться запеклі бої, а на північному фланзі ЗС РФ замінували територію, зокрема, поблизу населеного пункту Дубово-Василівка. Тут окупанти намагаються зупинити просування ЗСУ і активно обороняються. В самому ж Бахмуті окупанти утримують кілька тисячне угруповання.

Речник Східного угруповання наголосив, що Сили оборони дуже ретельно планують операції для деокупації міста Бахмут.

"Окупанти намагаються зосереджуватись у міській забудові Бахмута. Адже в міській забудові набагато важче вести бої. Вони це знають. Тому тактика боїв тут зовсім інша. У місті ведуться зовсім інші бої, коли за кожним кутом можуть бути росіяни. До того ж тут ведеться активна робота артилерії та авіації противника. Тому підходи до звільнення цього міста будуть зовсім іншими. Ніхто лобовими атаками не буде звільняти Бахмут", — сказав він.

Ілля Євлаш зазначив, що командування ЗСУ береже своїх людей і звертає увагу на планування та асиметричний підхід для звільнення Бахмута.

Нагадаємо, що ЗС РФ змінили логістику на Бахмутському напрямку. Станом на кінець вересня, противник прийняв рішення перекинути більшу частину логістичного навантаження. Для цього інтенсивно використовуються траси Попасна — Бахмут і Соледар — Бахмут.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відтісняють окупантів від Кліщіївки. Росіяни поступово відходять на далекі позиції від залізниці, адже не витримують опору ЗСУ.