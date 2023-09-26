"Є угоди": Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії, — Данілов

За словами секретаря РНБО, Київ сподівається на постачання далекобійних ракет від американських партнерів і обіцяє дотримуватися досягнутих домовленостей.

Секретар Ради національної безпеки оборони Олексій Данілов висловився про ймовірну передачу США Україні далекобійних ракет ATACMS та їх застосування проти російських військ. Про це він заявив в інтерв'ю газеті ABC.

За його словами, цей вид озброєння застосовуватиметься для власного захисту лише на українській території, як це і відбувається з усією західною зброєю, яка потрапляє до рук бійців Збройних сил України.

"Ми не будемо використовувати їх на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", — заявив Олексій Данілов.

Окремо він зазначив, що Київ хотів би отримати таку допомогу від Сполучених Штатів Америки найближчим часом, однак точних термінів ніхто дати не може.

Ракети ATACMS для України: подробиці

У Вашингтоні не заперечують варіанту, що Україна все ж таки отримає далекобійні ракети, однак офіційного рішення з Білого дому все ще немає. Офіцер армії США Ден Райс, який був радником Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вважає, що рішення про постачання є неминучим, і це може статися до кінця місяця. Це має суттєво змінити ситуацію на фронті.

"Цього тижня, найімовірніше, буде схвалено касетні ракети", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 вересня експерт заявив, що навіть 100 ракет ATACMS допоможуть знизити бойовий потенціал РФ. Головне — домогтися початку поставок, а потім їхня кількість лише зростатиме. Стабільність забезпечення ЗС РФ з часом знизиться.